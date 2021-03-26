台美正式簽署「海巡合作備忘錄」　屬拜登政府與台灣首份正式文件

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-03-26 22:00

台美雙方已簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，美國在台協會（AIT）處長酈英傑周五（26日）表示，台灣是美國在印太地區最可靠的夥伴之一，該備忘錄讓美國與台灣海巡署現有的長期密切合作關係「進一步正式化」，並強調這是拜登政府與台灣簽署的第一份備忘錄。

台灣總統蔡英文在Facebook表示，台美將依據備忘錄建立「海巡工作小組」，提供台灣海巡署及美國海岸巡防隊一個聯繫、合作、分享資訊的平台，讓長期以來在海洋搜救、執法等議題上有密切交流的兩個單位，建立更強韌的夥伴關係。

蔡英文又指，海洋就寫在台灣人的DNA裏，作為印太地區負責任的利害關係人，台灣願意在海洋議題做出更多貢獻，共同維護自由開放的印太地區。

台美於華府時間周四（25日）簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，AIT並與台灣外交部、海委會、海巡署於台北時間周五舉辦宣佈茶會，現場並有多國駐台代表、大使出席。

吳釗燮強調，拜登團隊上任後，台美關係不僅沒有過渡期，更如美方所稱的「堅若磐石」持續穩健提升，雙方有多層次、多面向的對話與合作。（吳逸驊／多維新聞）

台灣外交部部長吳釗燮致詞時表示，這份備忘錄是拜登政府上任後，台美簽署的第一項正式文件，是重要里程碑，展現台美持續將彼此的交流與互動「制度化」的決心，並朝全方位合作伙伴邁進。

吳釗燮強調，拜登團隊上任後，台美關係不僅沒有過渡期，更如美方所稱的「堅若磐石」持續穩健提升，雙方有多層次、多面向的對話與合作。他説，在民主價值方面，台灣站在捍衞民主的前線，不僅致力維護自身的民主制度與自由開放的生活方式，也與美國等其他理念相近國家合作，保障民主、維護人權；經濟方面，台美2021年接續2020年的「台美經濟繁榮夥伴對話」，舉辦「台美半導體供應鏈合作前景座談會」，討論深化供應鏈合作；在教育上，雙方2020年啓動「台美教育倡議」，正好在當日舉行第二次會議，就強化華語文教學合作，以及台灣2030雙語國家政策等議題，進行深入討論。

吳釗燮指出，台灣與美國均關注海洋議題，期待未來與區域國家進行海事交流與對話，以確保印太地區繁榮、和平與穩定。他希望能散播台灣正面、温暖以及真摯助人的理念，與美國建立更強勁的合作伙伴關係，以共同捍衞彼此珍惜的民主、自由及人權價值，以及以規則為基礎的國際秩序。

酈英傑指出，他就任AIT處長任內有四個想推動的主要目標，其中「增進美台安全合作關係」就是其中一項。（吳逸驊／多維新聞）

AIT處長酈英傑讚美這份備忘錄是雙方合作關係邁向另一項里程碑，將美國與台灣海巡署現有的長期密切合作關係「進一步正式化」。他指出，他就任AIT處長任內有四個想推動的主要目標，其中「增進美台安全合作關係」就是其中一項，他也認為台灣海巡署是與美國一起推動區域海事安全的理想夥伴，其「十八般武藝樣樣精通」，團隊規模小但非常靈活，在看過台灣海巡署執行各項勤務後，讓他留下深刻的印象。

酈英傑指出，透過這項正式的合作架構，美國期待雙方能在人道救援、災害防救、資訊分享、以及應對其他全球挑戰方面，都有更加密切的合作，而當日活動又再次展現美台關係真的就是「真朋友、真進展」。

酈英傑與台灣海巡署署長周美伍抬起台灣4,000噸級海巡艦「嘉義艦」的模型合影。（吳逸驊／多維新聞）

根據AIT發出的新聞稿，AIT指出，這份備忘錄是以美台之間強健的人民與人民關係為基礎，美國支持台灣在應對全球關切議題上，包括海事安保與海上安全，及建立網絡以增進海事執法、資訊交流及國際合作等議題，進行有意義的參與並做出貢獻。

AIT並稱，自1979年簽署《台灣關係法》以來，AIT與台灣駐美代表處向來致力鼓勵美台雙方社會深化交流合作，這一份備忘錄正式這些努力的最新展現。