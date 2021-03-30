新疆棉花｜台灣批評大陸打壓維族　國台辦：極端惡毒的抹黑

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-03-30 10:07

新疆棉花事件備受關注，包括蔡英文在內的民進黨政府人士紛紛出言批評，稱大陸長期打壓新疆維吾爾族民眾的思想、信仰、自由。 對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮反駁，指民進黨當局基於外部反華勢力編造的謊言和虛假信息，跟風對大陸抹黑誣衊，是極端惡毒。她又奉勸台灣當局與其跟風炒作，不如多關注缺水、疫苗等民生疾苦問題。

朱鳳蓮批評民進黨當局跟風對大陸抹黑誣衊，是極端惡毒。（微博）

據此前報道，蔡英文在Facebook上發文呼籲大陸回歸事件的本質，正視人權是普世價值以及維吾爾族的人權議題，唯有停止壓迫，才能化解國際質疑，才能化解對立衝突。行政院長蘇貞昌則稱，「都已經21世紀了，還有國家把人民關在集中營，或者強迫人民勞動，這都違反普世價值、基本人權」，強調要同聲譴責、抵制。

國台辦發言人朱鳳蓮在周一（29日）晚間回應稱，民進黨當局基於外部反華勢力編造的謊言和虛假信息，跟風對大陸抹黑誣衊，是極端惡毒，對此堅決反對。朱鳳蓮並指，2020年，新疆棉花產量516. 2萬噸，佔全國比重87. 3%，綜合機械化水平達到80%以上。新疆地區各族勞動者平等、自願、自由選擇職業，其勞動報酬權、休息休假權、勞動安全衞生保護權、獲得社會保險福利權等權利均依法得到保護，其宗教信仰、民族文化、語言文字等方面權益也同樣依法得到尊重和保障。

瑞典服裝零售商H&M是今次新疆棉花事件的焦點。（中央社）

她又表示，外部反華勢力炮製所謂「強迫勞動」、「種族滅絕」的謠言，目的是抹黑大陸形象，破壞新疆安全穩定，遏阻大陸發展。朱鳳蓮批評，民進黨當局極力配合反華勢力進行別有用心的拙劣表演，「這毫不奇怪，再次充分暴露出他們的一貫伎倆，凡涉及大陸的事，他們都要惡意操弄、攻擊抹黑。奉勸民進黨當局，與其煞費苦心、跟風炒作，甚至妄加威脅表達正義之聲的台灣人士，不如多關注島內民眾缺水乾旱、苦盼疫苗等民生疾苦，不如多反省自己豢養網軍、鉗制輿論、打擊異己的倒行逆施」。

其後，陸委會也有回應，指人權是普世價值，台灣政府長期關注及呼籲大陸尊重人權自由。大陸近年來壓迫新疆維吾爾族人的信仰、文化等自由及權利，已遭到國際社會嚴重關切及批評，呼籲中陸應真誠面對內部治理問題及重視人民自由權利，而非轉移焦點、指責外界提醒為政治抹黑，並刻意衍生到兩岸關係、製造對立。