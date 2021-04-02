台鐵太魯閣號出軌｜工程車司機未拉手煞　空車衝下斜坡撞車頭釀禍

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-02 15:44

台灣花蓮縣發生列車出軌意外，由樹林車站開往台東車站的台鐵408次太魯閣號列車，周五（2日）上午駛經大清水隧道時出軌，導致至少數十人死傷。 當局經過初步調查表示，事故發生原因，是停在斜坡上的廠商工程車滑落撞到太魯閣號，導致出軌。而工程車則疑因司機未拉手煞車掣導致滑落，目前疑涉肇事的司機已被花蓮警方帶回審訊。

台鐵局表示，事故主因爲斜坡上的工程車滑落砸中列車，初步了解是工程車未有停好，才導致滑落，「照理來說不該停在斜坡上。」因為工地幾乎為山區，停在斜坡上會有滑落風險。工程車在沒有工程時，應停在平坦的地方。

太魯閣號列車第7節車廂的一名乘客亦證實，列車運行期間她正在看手機，突然一陣猛烈撞擊，她被甩出座位後倒在地上。

涉事工程車。（Google街景）

工程車殘骸。（網上圖片）

經警方初步調查，45歲的李姓男子上午7時許，在清水休憩區附近工地停放775-TX號工程車，疑似未有拉手煞車掣，致使工程車滑落大清水休憩區附近鐵道，並撞擊7時16分由樹林往台東出發的408號次太魯閣號列車，初判撞擊點是第8節車廂車頭位置（從樹林車站出發會是第8節車廂作為車頭）。目前，李姓男子已被花蓮警方帶走審訊。

台鐵局早前表示，若事故是廠商疏失造成，就會依照合約向廠商求償。

（中央社／聯合新聞網）