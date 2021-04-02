台鐵太魯閣號出軌｜近半世紀最嚴重事故　蘇貞昌致歉並赴花蓮視察

台灣新聞
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台鐵今日（2日）上午發生重大意外，太魯閣號408車次（樹林往台東）於花蓮縣大清水隧道出軌， 4至5節車廂變形，造成至少36人死亡，比普悠瑪事故18死還多，是近半世紀以來台鐵最嚴重事故。

行政院長蘇貞昌今日視察台鐵災害應變中心時說，該意外非常不幸，對於罹難家屬和受害乘客表示歉意。他稍後講親自赴花蓮現場跟醫院了解情況。

列車上沒有受傷的乘客沿著車廂頂陸續走出。 （中央社）

綜合《聯合報》等台媒報道，蘇貞昌在接受傳媒採訪時表示，今日在花蓮發生重大意外，對於罹難家屬和受害乘客致以最大歉意，該意外很遺憾。他說，已知36死，包含35位乘客、1位司機員，沒有呼吸心跳。在現場搶救部分，有8位乘客在變形車廂中，也會盡快搶救。還有81名乘客受傷，其中有9人重傷。

蘇貞昌還說，他稍後會親自趕赴花蓮現場跟醫院，了解情況，希望損害減到最低，給受傷乘客最大慰問，也給醫護加油打氣。

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據台東縣長饒慶鈴透露，列車上許多都是返回台東、花蓮掃墓的民眾。蘇貞昌稱，目前一線完全受阻段，西正線還可以通車，維持運通，讓清明期間需要乘載旅客不會完全阻斷。現場搶救完成、證據保全好後，盡快搶運疏通，恢復暢通。

（綜合報道）

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