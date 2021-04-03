台鐵太魯閣號出軌｜行車記錄儀已尋回　料下周二出初步解讀結果

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-03 21:45

台鐵太魯閣號列車出軌事故造成51死百餘傷，台灣的運輸安全委員會周六（3日）表示，已經陸續找到了列車的ATP（列車控制與管理系統）和TCMS（列車控制與管理系統）等行車記錄儀，目前正在解讀最嚴重的第8車廂的資料，預計下周二（6日）有初步結果，屆時就可還原事故發生的時間序。 此外，台鐵局同日稱，查閱與廠商的合約發現，合約僅規定工區外圍要設置圍欄及出入口管制，但邊坡未明文規定。台灣交通部則表示，初步認為危害預防有疏失。

台鐵408車次太魯閣號4月2日在花蓮縣大清水隧道疑遭滑落工程車砸中而出軌，造成51死逾百人傷。（中央社）

運安會主委楊宏智表示，行車記錄儀鏡頭朝外，應該可以還原事故時間序。他也坦言，起初找到ATP、TCMS紀錄器，外層都已嚴重擠壓，但後來發現內層包覆算完整，原先擔心無法解讀，但現在對於解讀成功是相當「樂觀」。

至於列車上司機員的通聯紀錄，楊宏智表示，由台鐵局行控中心處理，下周二將召開組織會議，會邀請交通部、台鐵局、鐵道局等代表參與，預估屆時就會有初步的資料解讀結果。

針對釀禍工程車輛，楊宏智表示，運安會已調查原始車輛、保養資料等，但車輛已被砸爛，無法以目視看出手煞車位置，必須透過其他科學方式判斷。

目前事故原因初判是工程吊貨車未拉手煞從公路邊坡滑落，撞擊太魯閣號，造成列車擦撞隧道壁。

台鐵局4月3日晚間舉行記者會，交通部盼鐵道局兩月內完成太魯閣號事故行政調查。（中央社）

台鐵周六晚間召開記者會說明最新狀況，副局長杜微表示，合約規定，工區外圍應設置圍欄及出入口管制，目前確定都有，但這次邊坡旁邊沒有明文規定。他又指出，合約在危險告知的部分，對於列車通過會被飛落物體擊中等應採取危害預防措施，所以廠商是不是有不周延地方，會進一步來釐清。

交通部次長王國材則表示，這件事這麼多人生命財產危害，有無違反合約應該在運安會及檢調單位有明確調查結果再來談，但危害預防初步認為有疏失。

杜微還稱，未來會全面檢討類似情形，包含以前對施工加強介面的互動等之外，以後對於特殊的工作場合，也會檢討增加硬體的防護措施，增加安全性。

針對台鐵總體檢部分，杜微指出，這2年也陸續執行，至於是否落實度不夠周延，台鐵會檢討，特別是針對這次工程車從邊坡掉落會徹底檢討，相關改善會再精進預防。

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（聯合新聞網／中央社）