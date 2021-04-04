台鐵太魯閣號出軌｜30歲愛心女獸醫遇難　生前領養險被安樂死貓貓

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-04 10:58

台鐵太魯閣號事故釀成嚴重死傷，其中一名30歲女性罹難者陳盈靜，生前是台灣恩亞動物醫院獸醫，恩亞動物醫院院長蔡依津在Facebook粉專「恩亞動物醫院」悼念稱，同仁都感到非常錯愕及不捨，「新聞事件就真實發生在我們身上」，真是太心碎了。「我要請大家收起淚水，我知道很難，我也還淚流不停，但唯有我們堅強，靜醫師才能放心，祝福靜醫師」。

蔡依津發文表示，陳盈靜是非常溫暖且值得信任的人，看診時認真，手術時細心，對文字特別敏感。還是個超級環保的人，在看到海龜與吸管的影片以後，對身邊的人大力推動環保行動，要求準備玻璃吸管來喝手搖杯、出去買飯時要自備購物袋。自己也身體力行，不用任何一次性餐具享受夜市，「當初恩亞從紙本計劃轉成電子病歷時，我就是利用環保來讓（騙）她一起呼籲行動的」。

台鐵太魯閣號事故釀成嚴重死傷，其中一名30歲女性罹難者陳盈靜，生前是恩亞動物醫院獸醫。（Facebook@恩亞動物醫院）

陳盈靜在恩亞動物醫院任職期間，總共領養了兩隻米克斯（混種）貓，其中一隻是差點被原飼主安樂死，她決定收養。蔡依津說，陳盈靜領養的貓一隻名字是肥寶，貓曾經半夜肚子餓吵到陳盈靜無法睡覺，也從沒想退貨，從5公斤養到現在8公斤。

蔡依津說，另一隻是治療了口炎一年半還沒好的阿巧，飼主決定放棄治療並對牠實行安樂死，於是她說「沒有我治不好的口炎貓」，陳盈靜就回「治好我就帶回家養」，所有同仁都一起參與，把阿巧從4公斤養到現在7公斤，「為恩亞賽豬公模範」。員工會一起照料肥寶跟阿巧，讓陳盈靜無需牽掛。

蔡依津表示，一個獸醫的養成並不容易，而成就一個外科女獸醫更是難得，「我更深刻體悟痛失英才這句話的箇中含意」。對於她個人來說，陳盈靜不僅僅是同事，更是她看重和珍惜的摯友。她懷念與陳盈靜共事的日子，更想念並肩作戰的時光。

她說，同仁雖心痛不捨，但仍將延續陳盈靜對動物未完成的使命。謝謝陳盈靜醫師在恩亞這六年的付出，一起走過無數大小事，成就今天的恩亞。

台鐵太魯閣號事故罹難者陳盈靜，生前是恩亞動物醫院獸醫師，與同事相處融洽。（Facebook@恩亞動物醫院）

網友留言追悼，並紛紛貼上自己愛貓的照片，感謝陳盈靜生前幫貓治療和照顧，留言表示「很難過，陳醫師真的是個溫柔又細心的醫生」、「難以言喻的傷心，陳醫師的身影歷歷在目，溫柔的話語也猶言在耳。謝謝陳醫師對毛孩們的用心照顧」、「陳醫師真的是我接觸過最棒的獸醫」、「這是我們最不捨的，失去了一個這麼愛貓的醫生」、「靜醫師已經是我們家最信賴的獸醫師了，親切的跟朋友一樣，真的很難過會發生這樣的事情，靜醫師祝福妳，也感謝妳對毛孩們的細心付出」、「放假前在醫院看到你，想跟你打招呼，但那天人好多，看你好忙，想說下次好了，沒想到，沒有下次了」。

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