台鐵太魯閣號出軌｜衛福部設捐款帳戶　沈旭暉宣布捐100萬新台幣

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-04 10:34

台鐵408車次太魯閣號發生出軌意外，釀成嚴重死傷。由於不少海內外民眾想捐款給死傷者，台灣衛福部昨日（3日）宣布成立捐款帳戶。 除網紅「館長」陳之漢、杜汶澤等人外，國際關係學者沈旭暉也表示捐出100萬元（新台幣，下同）。

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台灣衛福部的新聞稿表示，為回應民眾愛心捐款以協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用，及提供罹難者家屬之經濟支持，自即日起至4月30日接受民眾捐款。衛福部指，捐款帳戶有兩個，分別予身處台灣及台灣以外人士進行捐款。

交通部次長王國材又強調，對於死傷者的賠償不會用到捐款一毛錢，「本來就應該賠的」。

台灣企業也持續捐款，新潤建設機構（新潤興業、新潤建設、華潤建設）宣布將捐出1000萬元（新台幣，下同）；海悅國際捐款700萬元；寬頻房訊也將透過國際獅子會捐款350萬元，作為救災之用。另外，由無線五台（公視、台視、中視、華視 、民視）所組成的中華民國電視學會，也共同捐出了100萬元。

網紅「館長」陳之漢早前發文宣布，捐出250萬協助政府救災事宜。杜汶澤則表示，他代表Lateshow收費台同仁，向台鐵事故死難者家屬，作最深切慰問，同時捐出100萬給死者家屬，願死者安息，生者平安。「一方有難，八方支援，感謝過去台灣人對香港的支持！」

國際關係學者沈旭暉也表示，為事故受難者家屬捐出100萬元，並呼籲世界各地香港人一起加入捐款行列。

圖輯｜台鐵太魯閣號列車出軌救援現場：