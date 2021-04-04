台鐵太魯閣號出軌｜通車延後至最快20日　肇事車行車記錄儀已尋回

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-04 15:05

台鐵408次太魯閣號上周五（2日）在清水隧道出軌造成重大傷亡。台灣交通部次長王國材今天（4日）表示，受損的東正線原本預計8日搶通，現在還要考量隧道結構安全，最快20日才可通車。 另外，今天台鐵進行隧道內車廂的拖離時，運安會發現肇事吊卡車行車紀錄儀以及其中之一的記憶卡，運安會認為應該有2片，有繼續搜尋新物證的必要，因此目前車廂拖離作業暫停，全力尋找另一片記憶卡。

台鐵上午針對408次太魯閣號事故再召開記者會，王國材說，原本預計受損的東正線軌道及電力，在8日可完成修復，不過，因這次事故，整個列車與隧道撞擊，現在擔心隧道結構物有受損，由台灣世曦顧問公司與土木技師公會檢測並在20日提出評估報告。

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王國材說，如果檢測評估報告確認隧道沒有問題，就立即通車，若有問題就補強，一定要確保安全無虞才通車。

台鐵局此前表示，預計需要7天的時間才能完成東正線搶通，主要是還有列車在隧道內，事故脫離就需要5天，1天軌道修復，鐵道導電管修復也要1天，總計7天之後才能復原、搶通，勢將影響清明連假東幹線疏運，已協調公路總局全力協助北部到東部疏運。

（綜合報道）