台鐵出軌｜達賴喇嘛致函慰問　蔡英文：祈願宗教力量撫慰傷痛

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-04 14:01

台鐵太魯閣號上周五（2日）在花蓮出軌，成為台鐵半世紀以來最嚴重死傷事故。台灣總統府今日（4日）表示，有收到西藏精神領袖達賴喇嘛的慰問信函，蔡英文感謝達賴喇嘛對台灣的關心與祈福，祈願宗教的力量能夠撫慰傷痛。

據台灣《三立新聞》報道，台鐵太魯閣號事故造成重大傷亡，達賴喇嘛聞訊後於上周六（3日）致函給蔡英文，對此次的台鐵事故表示慰問與哀悼，同時也率領各大院主持一同為亡者、傷者祈願祈福。

達賴喇嘛在信函中表示，聞訊台鐵408太魯閣號事故，導致數十人逝世和無數人受傷後深感痛心，「我對這次事故中所有失去親人或受到影響的人們深表哀悼和慰問，並為罹難者進行祈福超薦，同時也表達對他們家人的慰問與同情」。

他指出：「台灣人民一直貼近我的心。當發生這樣的事件時，好像我們所有人都陷入了災難。」

報道指，印度南部的藏傳佛教三大寺院為主的各大教派，在聞訊台鐵發生事故，造成數多人傷亡的不幸事件後，各大寺院住持及所有僧眾，為所有亡者、傷者祈願、願往生者一切罪障淨除早日成就佛位，以及傷者早日康復。

此外，台灣國際藏傳佛教研究會發起藏傳佛教僧眾自願和同情心，前往花蓮，對這次嚴重的事故進行誦經祈福儀式，願亡者安息，傷者早日康復，對逝者家屬表示慰問與哀悼。

達賴喇嘛向蔡英文致函，對太魯閣號事故表達慰問。（達賴喇嘛西藏宗教基金會）

（綜合報道）

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