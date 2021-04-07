台社交障礙男墮網戀陷阱被騙20萬後自殺　姐姐發文怒斥騙徒惹關注

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-04-07 10:00

白髮人送黑髮人之痛，心如刀割。一位台灣網友游靜佳在爆怨公社發文《我弟自殺了，因為被網路愛情詐騙，最後選擇自殺！》，怒斥詐騙集團害人不淺：「我恨那些詐騙集團！你曾想過你的家人嗎？如果被騙的是你的家人，你還會這麼心安花那些錢嗎？」

文：游靜佳（發表於爆怨公社）

我要抱怨我弟！我弟被網路愛情詐騙20萬，還把他剛買不到半年的機車賣掉，最後選擇自殺。是因為錢嗎？為什麼不跟家裡人商量，留下了我們這群心痛的家人？

我恨那些詐騙集團！你曾想過你的家人嗎？如果被騙的是你的家人，你還會這麼心安花那些錢嗎？！我爸爸我媽媽失去兒子的痛要怎麼辦？

游靜佳貼出驗屍證明、靈堂照等 證明真有其事（點擊放大瀏覽）▼▼▼

弟弟手機打不開，被我們試到只剩2次機會 （打給三星總公司也是得到無法解鎖並保留住資料的回應）。最後有打開他的筆電，看到才知道他銀行的消費都刷在這個網站上，但去報警，警察說沒有「確切」的對話紀錄無法證明他是被「詐騙」的 。

弟弟一歲多時生過一場重病（雷氏症候群），救回來之後他的學習能力跟人際關係有一點障礙，所以領有身障手冊輕度，但日常生活完全沒有問題，還有在練習花式籃球也有考街頭藝人的證照，他很乖，高中畢業後就幫忙負擔家裡房貸，平常也非常節儉 就是對感情很執著，一直很想談戀愛，講出來是希望不要有人再受騙了 ！

弟弟凌晨三點多，傳訊息給他最好的朋友，說他要先走了。於是他朋友立刻去報警，警方通知我爸爸去分局，但是因為弟弟的機車賣掉（停車場沒看到機車），我爸爸並不知道其實我弟弟當時就在家裡的頂樓。爸爸請警方定位弟弟的手機，但不知道是手機定位有問題還是電信公司那邊有問題，定位到的地方離家裡差了好幾公里，我爸爸浪費了一個多小時，最後還是鄰居的阿姨上樓運動，發現弟弟吊在那裡。要是我爸爸當時就知道弟弟在頂樓或許還來得及……

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