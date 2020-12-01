日男誤墮月台失右手雙腿　因死黨一個行為放棄自殺活出超勵志人生

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日站君還記得上學那會，學校有時候會安排看一些有關殘疾人士的勵志，別人不知道，反正我是哭得稀裏嘩啦的！在日本有一位名叫山田千尋的小哥，年僅28歲，四肢僅剩左臂，但是日站君看了他的之後，一點也不想流淚。

意外跌落月台失右手及雙腿　醒來已想自殺　重新振作全因一班令人感動的死黨（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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在他的視頻中，讓日站君感觸最深的一句話，「我只是沒有了四肢，其他的一切都沒變」。仔細想想，積壓的情緒變成了壓迫感，這已經成為打工人的日常，面對「雞湯文學」也不過匆匆一眼。刻意的「雞湯」是矯情的，卻不代表所有鼓舞的力量都是做作的。

山田的經歷讓很多人無法感同身受，但在他面前，好像一切暴躁情緒都回歸了平靜，開朗的人總會有特別的感染力。日站君希望，我們從他的中獲得嚮往明天的的動力，並不是因為同情他的缺陷，而是因為讚同他對生活的態度！

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】

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