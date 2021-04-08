黎智英等3人認參與未經批准集結罪　台陸委會：爭取民主自由無罪

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-04-08 21:30

壹傳媒集團創辦人黎智英、前立法會議員李卓人和民主黨前主席楊森被控參與未經批准集結罪一案日前開庭審理，在法庭上3人均表示認罪。然而李卓人認罪的同時，也強調「但我沒做錯，歷史將判我們無罪」。 台陸委會發言人邱垂正周四（4日）就此譴責港方殘害民主人權的作為，並強調「爭取民主自由無罪」，呼籲相關方面立即釋放香港「良心犯」。

4月8日，台陸委會舉行例行記者會。針對黎智英等3人日前認罪，邱垂正指出，上述三人都是長期從事香港民主運動令人敬重的人物，相關方面先是剝奪他們集會遊行的權利，又對他們和平理性表達要求予以定罪，陸委會表達無比的沉痛。

對於港澳人士對台鐵事故慷慨解囊，邱垂正表示感謝，並稱港人目前處於艱困處境，仍以具體行動表達關懷與捐輸，展現台港民眾的深厚情誼。（楊家鑫攝）

他強調，「本會嚴正譴責所有打壓不同意見、殘害民主人權的作為，爭取民主自由無罪！我們也呼籲相關方面應該立即釋放香港的良心犯」。

而關於近來大陸航母編隊在台海周邊演訓、解放軍軍機連續多天進入台灣周邊空域，邱垂正強調，中共始終不放棄對台用武，並積極對外軍事擴張，是台海跟區域不穩定的變量，也引發了國際關切。台方堅決反對中共以非和平方式處理兩岸關係，並呼籲北京當局放棄軍事威嚇的手段及強加的政治框架，以溝通對話處理兩岸分歧。

他説，台政府致力維繫兩岸和平穩定的現狀，和持續提升自我防衛的立場不變，也會和理念相近國家合作，堅定捍衛國家主權及自由民主的價值。

大陸遼寧艦航母編隊近日現身台灣島東部，邱垂正強調，中共始終不放棄對台用武，並積極對外軍事擴張，是區域不穩定變量，也引發國際關切。（日本防衛省官網）

至於習近平此前對台鐵太魯閣號意外事件表達哀悼之意，邱垂正則表示，「有關中共領導人及中國大陸各界的關懷跟慰問，包括總統府也都表示感謝之意。對於來自中國大陸各方的關切與捐輸的表達，我們也代表政府再次表達感謝之意」。

邱垂正也提到，這段時間陸委會也接獲在台港人，以及港澳民眾或團體，透過台駐港澳機構表達慰問，並希望解囊捐款。對於港澳各界的關懷與捐輸，陸委會特別致上最大的感謝，並協助待轉慰問信函及善款。

他強調，這段時間以來，台港澳交流受到疫情影響，「然而距離並未阻斷我們多年來兩地人民建立的情感連結，特別是在港人目前處於艱困的處境，仍以具體的行動表達關懷與捐輸，展現了這個大愛無疆以及台港民眾的深厚情誼」。

另一方面，關於涉及共諜案的香港商人向心夫婦被以洗錢罪起訴，國安罪名則仍「偵辦中」，邱垂正僅稱，陸委會尊重司法機關依法處理。但也表示，政府未來也會持續檢視研修反滲透等相關法制強化工作。

此外，有陸配公開陳情表示，想接陸籍的前婚生子女來台團聚，卻被台政府拒絕。對此，邱垂正表示，有關大陸配偶前婚生子女來台就學的部分，台教育部預計在4月下旬會公布境外生入境專案，陸配的前婚生子女可透過此專案許可入境。