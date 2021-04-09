疑求愛不遂起殺機　台男製假車禍擄走30歲女子　殺害後棄屍空屋

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-09 22:18

台灣屏東縣萬丹鄉周四（8日）發生一宗「假車禍、真擄人」命案，56歲的黃姓男疑犯製造假車禍擄走30歲曾姓女子後，將她載到一處廢棄民宅，曾女被發現時已死亡。 綜合台媒報道，經初步了解，黃男疑似單戀曾女，甚至性騷擾對方，懷疑因求愛不遂才埋下殺機，案件目前仍在調查中。

警方獲報後在黃男住所附近展開地氈式搜索。（中央社）

屏東警方表示，案發當晚黃男在萬丹鄉大昌路以白色私家車追撞曾女摩托車後，隨即下車查看，並將曾女抱上車離去，現場民眾見狀立即報警，警方接獲報案後迅速發布攔截圍捕。

曾女家屬也在晚間報案，警方調閱CCTV，發現黃男往屏東市區方向行駛，並將車輛棄置在屏東市民學路上。警方立即通知車主，但對方表示車已借給黃男，不知道他的去向。

及至周五（9日）清晨6時左右，黃男自行到派出所投案，稱自己與曾女發生車禍並將她帶走，但又遲遲不肯說曾女位置，甚至在警局呼呼大睡。警方研判案情不單純，發動地氈式搜索，並調閱相關路口CCTV畫面，最後根據曾女的手機定位，在黃男寓所附近的空屋尋獲曾女的遺體。

黃男自行到派出所投案，全案依妨害自由、殺人罪移送法辦。（中央社）

警方表示，經法醫勘驗，曾女衣着完整沒有外傷，暫時未能確定死亡原因，將近期解剖，而黃男對於涉案動機供詞反覆，仍在釐清當中，全案依妨害自由、殺人罪移送法辦。

經警方調查，已婚的曾女在一家手機店上班，黃男疑似在購買手機時認識曾女，對她有愛慕之意，有同事曾看到黃男在店外等曾女。今年2月黃男在店內摸曾女的手和胸部，曾女向警方報案，警方以性騷擾案將黃男移送法辦。黃男的鄰居向媒體表示，黃男長久失業且獨居，脾氣暴躁，性情古怪，經常半夜出沒擾鄰。

（中央社／聯合新聞網）