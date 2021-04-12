整容新知｜面不是愈瘦愈好？　台研究：瓜子臉比率75%最受青睞

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-12 16:57

成日聽人講要瘦面瘦身，但原來面不是愈瘦愈好？近日，台北榮民總醫院與陽明交通大學，聯合針對臉型進行研究分析，發現「瓜子臉比率」在75%時最具吸引力；而當該比率降到65%時，因臉型太尖，反而不受青睞。 參與研究的台北榮總口腔顎面外科主治醫師吳政憲表示，這項研究結果可為想要進行下顎矯正整形的民眾提供參考。

據中央社報道，兩側下顎骨角距離與兩側顴骨距離的比例，呈現正面臉型從上到下向內收斂的幅度，可稱為「瓜子臉比率」；多數人普遍認為瓜子臉是最美的臉型，「國字臉」吸引力則較低，但何種臉型是瓜子臉或國字臉？這次研究致力於透過科學實證作出分析。

研究分析，發現75%收斂度比率的瓜子臉型最具吸引力。（中央社）

研究團隊對一名成員的臉型拍照，再將照片中模特兒的臉型，依據90%、87%、85%、83%、80%、75%、70%、65%的瓜子臉比率，修改成8種不同臉型，數字愈高代表臉型愈方正，數字愈低則下巴愈尖。

研究團隊邀請總計203人進行問卷調查，由受試者隨機觀看8張臉型照片，依美觀評比評分，並勾選這些臉型是不是心目中的國字臉。

統計分析發現，具75%收斂度比率的瓜子臉型獲得74.46分的吸引度評分，是最受歡迎的臉型；90%收斂度的臉型僅39.33分，被認為最不具吸引力；但當瓜子臉比率65%時，因臉型太尖，反而不受青睞；透過統計可歸納出臉部收斂度比率大於83%時，普遍會讓人有國字臉的感覺。

台北榮總口腔顎面外科主治醫師吳政憲提到，微整形近年受到歡迎，這項研究可提供初步參考標準給想進行下顎矯正整形的民眾，但任何手術都有風險，美是很主觀的感覺，重點是要對自己有自信，就會散發出美的氣質。

（中央社）