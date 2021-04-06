雲南妙齡女為高回扣整容做樣板　卻醫療失誤鼻腔內留膨脹海綿

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-06 14:32

雲南昆明32歲女子吳忻（化名），去年12月在朋友的慫恿及可獲高額回扣的利誘下接受整容手術，事後卻因醫療失誤，在鼻內取出發膿發臭的膨脹海綿。 吳忻事後接受內地傳媒訪問說明當時情況，並披露當下醫美行業存在高利潤「醫托」，提醒想透過整容變美的女生一定要謹慎，因為維權過程比想像中複雜且漫長。

昆明旭美人醫療美容門診部。（都市時報）

吳忻透露，其朋友是「昆明旭美人醫療美容門診部」的股東，對方稱只要拉人到該店整容，她就可獲高額回扣。同時，對方又稱吳忻要先整容做樣板，只要其他人見到整容效果好，自然就會有源源不絕的客上上門。

吳忻表示，朋友稱只要向身邊的人或顧客推銷該店的整珍項目，回扣就可高達六至七成，即吳忻可獲醫療費用的60%至70%的。隨後，吳忻介紹一名女子到該店做鼻部整容，輕鬆獲得7000元（人民幣．下同）的回扣。

吳忻坦言，自己當時只想做下巴整容，卻被對方慫恿她一次過做鼻部及眼睛整容，結果整容手術後樣貌變得更差，「做完以後我整個人翻天覆地的丑，老了一圈的那種」，以致一直留在家中不出門見人。

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手術後，吳忻曾隱約感覺到鼻子不適，但以為只是正常反應。直至手術2個多月後，家人上門探望時，才發現吳忻的鼻子散發明顯異味。吳忻到醫院檢查，結果從鼻內取出2個發膿發臭的膨脹海綿。

吳忻更透露，除了鼻腔內留有膨脹海綿，整容醫院亦忘記取走口腔內的止血紗布，「（整容）第二天院長來查房，就讓人拿電筒來看，果然兩邊有紗布，又拿鑷子來夾，夾了還很生氣地回頭問：『誰做的縫合？』」。

吳忻在昆明旭美人醫療美容門診部接受整容手術。（都市時報）

上周五（2日），昆明旭美人醫療美容門診部回應稱，事件已委託第三方進行鑑定，並正在調查，目前希望鑑定結果盡快出爐。由於向昆明旭美人醫療美容門診部索賠無果，吳忻只能向昆明市盤龍區衛生局衛生執法監督局投訴。該局工作人員稱，經查，涉事的整容醫院具備相關資質，且醫療文書書寫規範。若本次事件屬醫療雙方糾紛，按照法律規定的途徑，只能以雙方協商解決、申請人民調解、行政調解或到法院起訴。

（澎湃新聞／都市時報）