25架解放軍軍機現台灣上空創新高　學者：模擬攻擊美國航艦

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-04-14 11:59

中國大陸軍機12日繞台創數量最高紀錄，多達25架軍機現台灣上空。時值美國海軍「羅斯福」號航母（USS Theodore Roosevelt）剛離開南海赴菲律賓海岸，有台灣學者推測解放軍此次行動為模擬打擊美國航艦。

台灣國防部4月12日晚間公布解放軍軍機動態，25架解放軍軍機現台灣上空。（台灣國防部提供）

4月12日，據台灣國防部消息，此次有25架大陸軍機出現在台灣上空。這25架軍機中，被稱為未來攻台主力的殲-16戰機，總共出動14架，分二個區域進行擾台飛行，並且穿越台灣海峽中線南端以東。

對此，台灣戰略學者揭仲分析指，實戰化的體系、實戰化的訓練，一直都是解放軍目前訓練的重點，既然巴士海峽對解放軍來説是重要的戰略通道（可通往菲律賓海峽藉由核潛艦對美國直接發動攻擊），自然解放軍在台灣西南海域、巴士海峽的演訓頻率就會增加。

中國大陸官方此前發佈殲-16戰機高清照（點擊大圖瀏覽）：

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揭仲分析稱，此次解放軍派出的是遠征打擊機群，顯然空警-500是擔任空中戰管，讓戰機可保護轟炸機、由轟炸機攻擊目標，但重點是這次機群中仍未看見伊爾-78空中加油機及蘇-30戰鬥機，因此解放軍仍未具備長程護航的打擊能力，只能侷限在巴士海峽附近。

揭仲説，根據公開資訊，美國航空母艦羅斯福號已在菲律賓的呂宋島北部，也不排除解放軍利用此次機會模擬攻擊美國航艦。

另據中國智庫「南海戰略態勢感知」官方微博此前發佈的消息，美國海軍「羅斯福」號航母是於4月12日上午10時離開南海，與其一同進入南海海域的「馬金島」號（USS Makin Island）兩棲攻擊艦正駛向菲律賓海岸，準備參與美菲軍事演習。

2021年以來，大陸軍機持續頻繁繞台：

此外，台灣國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲認為，殲-16能掛載15噸的彈藥，相當於約6至8枚的反艦飛彈，主要針對水面艦而來；空警-500則彌補航艦戰鬥群對空監視能力的不足，因此顯現目前解放軍航艦作戰群仍然需要岸上的戰機協同作戰，推測此次是針對美軍航艦打擊群而來。