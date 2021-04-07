美陸軍機同現身台西南空域　台空軍警告驅離解放軍軍機

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-07 22:06

台灣《自由時報》報道，周三（7日）清晨美軍EP-3E偵察機經巴士海峽前往大陸沿海邊境抵近偵察，解放軍分別派出3批軍機起飛監控，並飛入台灣防空識別區。台灣空軍依規定派出戰機升空警告驅離。

南海戰略態勢感知計畫（SCS）在Twitter發文稱，美國海軍一架EP-3E偵察機，周三清晨3時17分飛經台灣南方的巴士海峽後，轉飛向西北方，在大陸沿海及台灣西南空域進行抵近偵察，為時長達2小時，一直在西南空域徘徊。

「台灣西南空域」Facebook專頁亦發文指出，解放軍軍機周三多次飛入台灣西南空域，時間分別為清晨4時29分、5時56分、6時31分，以及上午10時20分、10時52分、10時55分、11時55分，高度介乎5000米至8500米。台灣空軍出動驅離，要求解放軍軍機立即離開。

此外，解放軍軍機周二（6日）晚上曾飛入台灣空域，有台灣軍事迷記錄到，台灣空軍廣播驅離6600米的解放軍軍機時，對方回應稱「這裏都是中國空域」。

據「台灣西南空域」Facebook專頁記錄，解放軍軍機本月累計6次飛入台灣空域，台軍本月廣播驅離紀錄共計17次。單計今年，解放軍軍機已累計飛入台灣空域81天，台軍廣播驅離紀錄共計227次。

（自由時報）