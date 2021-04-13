福島核廢水將稀釋後排出大海　台灣轉達環團憂慮促正視多元意見

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-04-13 17:54

日本政府正式決定，將福島第一核電站核廢水經過濾並稀釋後將排出大海，目標是兩年後開始排放。 台外交部發言人歐江安在同日作出回應，指已將台灣環保團體憂慮傳達給日方，要求日方正視各界的多元意見。

台外交部發言人歐江安說明，日本正式決定排放福島核廢水前，已事先通報台灣。 （屈彥辰攝）

福島第一核電廠因2011年311大地震遭海嘯侵襲，而發生核子事故，須持續注水以冷卻反應爐內燃料棒，因此產生含有高濃度放射性物質的污染水，在通過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質後，就稱為核廢水。這些含氚核廢水目前貯藏在福島核電廠腹地內1061座儲水槽，但預計2022年秋天將滿載。

據日媒NHK報道，日本政府要求經營福島第一核電廠的東京電力公司，以兩年後排放核廢水為目標，設置所需設備及進行相關準備。目前儲存於福島第一核電廠腹地內的核廢水將先進行稀釋，將氚濃度降到日本國家標準的四十分之一、世界衞生組織（WHO）規定的飲用水標準七分之一，再進行排放。

另據日媒共同社報道，核廢水將在福島第一核電廠預定廢爐的2041年至2051年左右完成排放。日本首相菅義偉指，處理核廢水是廢爐無法避免的課題，在確保安全與做好負面觀感對策的前提下，排出大海是最現實的判斷。此外，福島地方政府與農漁產業者將強化監測核廢水排放前後的氚濃度，並藉助聯合國國際原子能總署（IAEA）發佈客觀的相關資訊，以避免負面觀感。日本政府並將協助漁民促銷產品、吸引觀光客等；若仍因負面觀感導致損失，將由東京電力公司賠償。

日本正式決定福島核廢水將在稀釋後排出大海，目標是兩年後開始排放。（多維新聞）

歐江安説明，日本排放福島核廢水案涉及海洋環境、生態保育及台灣人民健康安全等面向，台灣外交部高度重視，並配合主政機關台灣行政院原子能委員會多次向日方表達關切，籲請日方務必重視台灣權益，並依據2014年「台日核能管制資訊交流備忘錄」的互惠精神，儘早將本案研議結果及處理方式通知台灣，外交部也將台灣環保團體憂慮傳達給日方，要求日方正視各界的多元意見。

歐江安指出，日方基於上揭備忘錄精神及台灣多次關切，日本政府在正式決定方針前已事先通報台灣，並允諾將依據國際放射防護委員會（ICRP）建議的基準稀釋、過濾並淨化後排出，同時持續向國際社會提供資訊。

歐江安強調，根據外交部了解，日本政府決定最終處理方針後，到開始排放所需準備時間約二年，外交部未來將持續向日方表達台灣的關切，並密切關注本案相關動向，同時通過駐日本代表處蒐集資訊，持續進洽日方，並隨時提供資訊給主政機關台灣原能會參處。

至於日本排放福島核廢水是否可能影響台灣未來解禁福島五縣食品（核食），歐江安説，關於日本福島五縣食品進口管制問題，台灣政府對於相關問題管制的一貫立場是確保台人食安健康，依據國際規範、科學參據，並參考先進國家的做法，進行妥善處理，配合主政機關的專業判斷，維護台灣權益，台灣持續跟日方保持密切溝通。

（綜合報道）