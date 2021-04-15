台鐵出軌｜林佳龍正式辭任交通部長　行車記錄揭證曾有人在鐵軌旁

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-15 14:41

4月2日，台鐵太魯閣號408次列車發生出軌事故，導致49人死亡，逾200人受傷，引發廣泛關注。主嫌李義祥、逃逸移工華文好（阿好）均已被拘捕。 近日，台灣運安會公布太魯閣號撞擊事故的行車記錄器畫面，運安會主委楊宏智證實，原畫面曾有一人出現在鐵軌旁，但被花蓮地檢署要求裁切掉。 對此，花蓮地檢署表示，因畫面模糊，為避免波及無辜民眾，將於確認後再做說明。

台灣運安會公布太魯閣號撞擊事故的行車記錄器畫面。（資料圖片）

據《中央社》報道，對於畫面被「裁切」一事，花蓮地檢署主檢周芳怡今日（15日）表示，4月2日、4日先後取得列車、工程車的行車紀錄器記憶卡、監視系統等交由運安會做專業分析。雖得知在撞擊前，曾有1人出現在鐵軌旁，但因畫面短暫、拍攝角度、畫質等因素無法查證此人身份，擔心會波及無辜民眾，因此希望先行查證，確認此人身份後將再做說明。

林佳龍辭呈被批准，將於4月20日生效。（中央社）

據此前台媒《鏡週刊》報道，李義祥先是駕駛工程車把廢棄輪胎卸下堆放在邊坡兩側，後其後工程車打滑卡進邊坡，被樹叢擋住。李義祥遂指示阿好駕駛挖泥車前來救援。一開始工程車有稍微往上被拉起，但吊帶因承受不住工程車的重量而瞬間斷裂，結果工程車就翻滾掉落至邊坡下方的鐵軌上。阿好見到吊帶斷裂、工程車翻落後，立即朝會有列車駛出的和仁隧道南口跑去，並站在鐵軌旁邊坡不斷揮舞雙手，希望能在第一時間示警。

另外，台灣行政院發言人羅秉成稱，早前已經遞交書面辭呈的台灣交通部長林佳龍，於周二（13日）被行政院長蘇貞昌約談，周三（14日）亦已向蔡英文總統報告，隨即林佳龍的辭呈被批准，將於4月20日生效。

（中央社）