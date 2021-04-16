日本核廢水｜台灣統派團體抗議決定　丟擲日本產品揚言抵制日貨

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-04-16 15:15

針對日本政府決定於兩年後排放福島核廢水一事，台灣多個統派民間團體周五（16日）前往日本台灣交流協會抗議。 統派團體批評日本政府不顧包括日本人民在內的全世界人民的反對，蠻幹式的決定將福島核一廠核廢水稀釋排放入海，污染海洋、地球、魚類等海洋生物，認為緊鄰日本的台灣將首當其衝，直接影響人民食的安全與漁民的生計。統派團體更有在現場丟擲日本產品，高呼要抵制日貨。

現場上演行動劇，由演員扮演的日本首相菅義偉將核廢水倒入海洋，讓魚類染上放射性的核汙染，表達抗議團體對生態鏈汙染的憂慮。（吳逸驊／多維新聞）

勞動黨、夏潮聯合會、統一聯盟黨、左翼聯盟等台灣多個統派民間團體，在抗議書中指出，日本雖然強調「稀釋」後排放，但稀不稀釋，並不會影響排放的放射性物質氚的總量，其實所謂稀釋只是自欺欺人的「可恥説詞」。

統派團體又稱強烈譴責支持日本放流核廢水的美國，指在全世界人民反對、疑慮中，美國力挺日本，是美日狼狽為奸，與公義為敵令世人不齒的卑鄙行徑。統派團體並提到，諷刺的是，即將舉辦的東京奧運的口號是「discover tomorrow（發現明天）」，而日本政府的決定，就等於告訴世人，東京奧運的口號全句是「發現明天，魚都死了」。統派團體強調，海洋是人類共有，不是日本獨享，日本政府必要尊重世界人民的反對聲音，立即撤回放流決定。

統派團體更有在現場上演行動劇，安排演員扮演日本首相菅義偉，示範將核廢水倒入海洋，導致魚類染上放射性的核污染，造成生態鏈污染。

台灣統派民間團體到日本台灣交流協會抗議。（吳逸驊攝）

有份參與抗議的統一聯盟黨黨主席紀欣表示，菅義偉現已飛往日本會見美國總統拜登（Joe Biden），5月韓國總統文在寅也將訪問華府。紀欣批評日本努力不夠，只要將目前的駐日、駐韓美軍的錢省下來，就可以有更多資源，研究如何處理核廢水的問題。除了核廢水問題，紀欣在受訪時亦有特別提到兩岸關係，指日本先前已經對外言明，如果台海有事，日本要出手協助，使台灣陷入一個大戰略。紀欣稱，台灣人要的是台海和平、國家不要再分裂，認為唯有兩岸聯手，才能阻止日本任意妄為。

（綜合報道）