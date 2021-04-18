黃秋生申請台灣就業金卡獲批　效期最長3年　享減稅健保等福利

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-18 18:49

據中央社報道，台灣的國家發展委員會周日（18日）證實，香港影帝黃秋生去年申請就業金卡，目前已獲核准，效期最多為3年；按規定，黃秋生在金卡效期內來台工作無須事前申請，且在台可享減免所得稅優惠及健保。

報道稱，根據黃秋生Facebook帖文梳理，他於本月13日開始居家隔離，對照3月30日帖文照片仍身居香港，推測黃秋生又抵達台灣。黃秋生先前曾公開喊話，稱自己喜歡台灣的人情與生活風土，盼能留在台灣接更多工作。

黃秋生申請台灣就業金卡獲批。（黃秋生Facebook）

台灣就業金卡是根據2018年起實施的《外國專業人才延攬及僱用法》推出，目的是廣納科技、經濟、教育、文化藝術、體育、金融、建築設計等領域的海外人才。當局會為成功申請者提供四證合一的「就業金卡」，其功用包括工作許可、居留簽證、居留證及重入國許可。

按規定，就業金卡屬於工作簽證之一，效期為1至3年，申請人不需受僱於單一或指定僱主，可在成功申請後自由轉換工作，亦可選擇從事自由職業或兼職。持有者還可享有減免所得稅優惠及健保；此外，直系親屬探親簽證停留期間長達1年、配偶及未成年子女也能依親在台居留。

就業金卡樣卡。（台灣移民署）

港人四大類別核發數領先

根據國發會統計，就業金卡自2018年2月8日起至今年3月31日止，累計核准2147件；從領域別來看，科技269件、經濟1673件、教育149件、文化藝術182件、體育1件、金融165件、建築設計8件。

其中，疫情嚴峻的2020年，國發核發了1399張就業金卡，遠超往年數量，其中香港人獲發198張；而在八大類別中，香港在金融、文化藝術類、建築設計四大類別獨占鰲頭，金卡數最多。

港澳居民持就業金卡不能定居

值得留意是，根據台灣相關法例，港澳居民持就業金卡在台工作，是不能申請永久居留或定居，意味着若想移民台灣，需循其他途徑辦理。