【銅鑼灣書店】林榮基台北遭淋紅油上訴得直　三被告均判加重判刑

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-20 17:54

香港銅鑼灣書店前店長林榮基去年4月21日在台北遭潑漆，3名疑犯事後被法院依傷害等罪，分別判處入獄3個月至4個月，可易科罰金。 台灣高等法院在周二（20日）進行二審，全部均被加重判刑，增至最高8個月，其中兩名被告更不得易科罰金。

據此前報道，林榮基當天上午在台北市中山北路一段的咖啡店用餐，突然遭到不明男子潑漆。警方隨後組成專案小組偵辦，並於翌日陸續在高雄將涉案的鄭啟龍、曾士晟、曾士峰拘捕。檢方調查，鄭啟龍因不滿林榮基關於香港民主人權的理念，得知對方在台灣開辦書店後，於是夥同曾姓兄弟謀議潑漆。鄭啟龍等人尾隨林榮基到咖啡店，曾士峰趁對方坐下喝咖啡時潑灑紅漆，曾士晟則以手機拍攝，並將照片傳給鄭啟龍後逃逸到高雄。

林榮基去年4月21日在台北遭潑漆。（資料圖片）

高院指，林榮基在法院審理時表示，他因本案到現在仍會害怕，擔心被人跟踨和人身安全，一審判決得易科罰金之刑，對被害人不公平。依照現場照片，可以想見當時場面怵目驚心，鄭啟龍等人只因不滿林榮基的立場和理念，就在台北街頭光天化日之下，對林榮基潑漆，應給予非難。

警方在高雄將鄭啟龍、曾士晟、曾士峰拘捕。（資料圖片）

高院認為，林榮基是香港「銅鑼灣書店」經營者，在國際上有相當知名度，案發前欲在台灣經營「銅鑼灣書店」，有特殊意義。鄭啟龍等人以暴力侮辱、傷害林榮基，且依林榮基律師指出，本案發生之後仍有發生類似案件，鄭啟龍等人作為對台灣社會善良風氣、自由民主精神造成不良影響，可見一斑。一審判鄭啟龍等人4月、3月徒刑，已背離一般人民的法律期待，有違罪刑相當原則，認定檢察官上訴有理由，撤銷原判決且加重刑度。

最終，高院審酌參與案件的分工和情節輕重等，判鄭啟龍8月徒刑、曾士峰7月徒刑，二人均不得易科罰金，另判曾士晟6月徒刑，可得易科罰金。

（綜合報道）