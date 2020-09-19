訪台美官員會見中、港維權人士　林榮基：美願協助在台港青年

美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）本月17日抵達台灣，展開為期3日行程，是美方41年來訪台最高層級官員。台灣中央社報道，隨克拉奇訪台的美國國務院民主、人權和勞工事務局助理國務卿戴斯綽（Robert Destro）等官員，昨天（18日）會見銅鑼灣書店店主林榮基、八九學運領袖之一的吾爾開希、中國基督教家庭教會「秋雨之福」會友廖強和任瑞婷等在台的中、港維權人士。

林榮基今天（19日）向中央社表示，自己在會晤美方官員時提到，部分來台的香港青年，可能因為在台生活困難，萌生前往美國的想法，因此希望美國政府可以協助這些在台香港青年，轉往美國。林榮基表示，美方官員對此表達協助意願，但並未進一步說明將會如何提供協助。