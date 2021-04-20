台中男子在溪邊沖涼洗衫溺斃　警方：與「供5停2」限水無關

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-20 23:03

台灣旱情嚴峻，台中地區實施「供5停2」分區供水措施，即每周供水5日、停水2日。太平區頭汴坑溪周二（20日）卻發現一名男子，疑似前往洗衣服、洗澡時，不慎落水溺斃。 經警方訪查附近街友，得知死者姓陳，再經由戶政系統查出其身分。警方說，陳男是居無定所的街友，平日即經常下到頭汴坑溪旁盥洗或泡水、沖涼，並非限水才去，應與目前限水無關。

警方依據現場遺留物推測，疑似為溺水者至河邊洗澡、洗衣服，卻不慎溺水。（中央社）

綜合台媒報道，警方當日上午9時左右接獲報案，在一江橋下的頭汴坑溪旁發現一名頭朝下的男姓浮屍，警方和消防人員趕抵時已明顯死亡，但在溪邊發現擺放有盥洗用具和洗衣精、桶子、拖鞋、褲子等，懷疑是到該處盥洗時不慎溺斃。

警方經訪查，查出62歲的陳男戶籍在北區戶政事務所，平日會騎著一輛腳踏車四處遊蕩，也經常會下到頭汴坑溪洗澡或沖涼。陳男被發現時，僅下身著有一條花色內褲，全身腫漲，初步查無他殺嫌疑，並從腫漲情形研判，可能已死亡兩、三天，詳細死因仍待檢察官進一步驗屍查明。

警方也提醒民眾，千萬別跑到溪邊洗衣洗澡，水底石頭有青苔沒踩穩可能會跌倒受傷，溪底也可能有漩渦，看似很淺的水域，也會潛藏危險。

（聯合新聞網/中央社）