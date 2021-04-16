台灣缺水｜經濟部：新竹等地仍實施減量供水　月底前鑽井取水

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-16 17:52

在台灣，為了區分缺水等級，經濟部水利署制定水情燈號，「綠色」為水情提醒、「黃色」為減壓供水、「橙色」為減量供水、「紅色」為分區供水或定點供水。其中台中、苗栗等地的水情燈號於4月6日起就被定為「紅色」，新竹、高雄等地則被定為「橙色」。 今日（16日），經濟部長王美花表示，新竹、高雄等地都會維持現行水情燈號。而為了應對缺水情況，4月底前中油鑽探專家將於鯉魚潭水庫附近鑽3口深井增加水源，一口大概有5000噸的水，每天出水量估計達1.5萬噸。

台灣水利署實施的四種水情燈號。（台灣水利署網站）

王美花表示，台灣4月的降水情形不理想，當局現階段的政策方向是持續加強節水、調水與找水，三管齊下。

節水方面，王美花說，從中部地區包括苗栗、台中等地實施的「供5停2」限水措施（即供水5天、停水2天）來看，成效良好，節水率有提升至15%以上。而水情燈號為「橙色」的新竹地區4月暫時不會轉紅燈，但仍需強化節水力道，新竹工業節水率將從11%調高至13%。

鯉魚潭水庫。（中央社）

調水方面，王美花稱，桃竹幹管已經從每天提供20萬噸提高到22.5萬噸水，可供應新竹。新竹也會再供應1萬噸給苗栗地區。至於其他區域調度部分，包含雲林每天10萬噸給嘉義、台南南化水庫每天5萬噸給高雄等，調度情形會視水情狀況滾動檢討。

找水方面，王美花表示，經濟部鎖定了台中老佛爺與勤美之森兩工地，目前有很多廠商將兩工地打地基湧出的地下水取用作為次級用水。兩工地一天可水4.8萬噸，相當於20萬人一天的用水量。另外，台中目前有25口抗旱水井，經專家評估後，預計4月底、5月初將會打到88口水井，相當於11.5萬噸的水，可供應50萬戶使用。

（中央社）