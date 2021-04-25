新冠肺炎｜台灣華航累計7名機師染疫　陳時中：非桃園醫院翻版

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-25 18:30

台灣中華航空機師染疫案，目前已累計7名機師確診新冠肺炎。台灣中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日（25日）表示，已知其中4人感染了英國變種病毒，不排除為同一宗事件，但關聯性仍有待調查。 指揮官陳時中則認為，今次事件並非桃園醫院翻版，且不同機隊的機組人員沒有混飛的情況，也尚無看到機隊內的群聚。

羅一鈞指出，英國變種病毒株和之前桃園醫院群聚案的加州變種病毒株不相同，英國變種病毒株的傳播力比過去其他病毒株高50%、致死率更增加60%。由於英國變種病毒株已是國際間主要流行的病毒株，因此難以推論究竟在哪個國家感染。

羅一鈞表示，據最新國際研究，AZ疫苗對於英國變種病毒株的保護效果不錯，接種第一劑2到4周後保護力就會逐漸形成，完整接種2劑保護力可望達70%，且接種後即便感染病毒量也較低，大幅降低傳染力，因此希望符合公費對象的民眾盡快接種。

羅一鈞呼籲符合公費對象的民眾盡快接種AZ疫苗。（中央社）

針對華航機師染疫案，陳時中不認為是桃園醫院翻版，首先發生的場所不同，一個是醫院、一個是航空業；其次，感染病毒株也不同，桃園醫院是美國加州變種病毒株，今次則是英國變種病毒株。

陳時中提到，桃園醫院的感染源清楚，最初由照顧確診者的醫生被感染後，再傳染給其他醫護人員、家屬、患者等。由於醫生會在醫院內大範圍走動，因此受感染者大多為身體衰弱的患者，染疫後病情可能比較嚴重，整體評估風險較高。

然而，華航事件的感染源暫不清楚，機組人員大多是2、3人的小團體長時間接觸，與大團體接觸時間短，且接觸者相對為健康人士，因此整體風險較小。

據此前報道，桃園醫院今年1月初爆發院內感染，累計21人確診，其中2人病亡。據指揮中心統計，截至目前，台灣累計1100宗確診，確診個案中12人死亡、1045人解除隔離、43人住院隔離中。

（中央社／自由時報）