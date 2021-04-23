新冠肺炎｜台灣再現本土案例　華航印尼機師傳染家人曾共赴清真寺

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-23 15:24

台灣再現新冠肺炎本土案例。 據中央流行疫情指揮中心周五（23日）公布，華航一名40多歲印尼籍男貨機機師日前在澳洲確診，疾管署篩檢發現其2名男性接觸者確診，為同事與同住家人，分別是50多歲（案1091）及10多歲（案1090），皆為印尼籍。 由於案1090近期沒有出境史，被列作本土案例。

指揮中心當日公布台灣新增2宗新冠肺炎境外輸入確診病例，為自印度（案1088）及比利時（案1089）入境，其中案1088為一名30多歲印度籍男性，今年4月6日到台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，到達後亦到防疫旅館進行檢疫，並因工作需要，在4月21日檢疫期滿後到醫院自費採檢，結果於周五確診。該個案在台期間並無症狀，當局目前已掌握5名接觸者，其中1人列居家隔離，4人列自主健康管理。

案1089則為一名40多歲的比利時籍男性，同為今年4月6日到台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，到達後至防疫旅館進行檢疫。其4月20日出現頭痛、喉嚨痛、流鼻水及嗅味覺異常等情況，隔日就醫採檢，於周五確診。

陳時中會上公布確診者的足跡。（聯合報）

另一方面，指揮官陳時中表示，接到華航機師赴澳洲時檢驗呈陽性的消息，患者為印尼籍男性貨機機師，其4月20日到澳洲並已有症狀。當局匡列2名接觸者，其中案1090為該機師的同住家人，近期無出境史，4月21日被匡列為居家隔離接觸者，並由衛生單位安排就醫採檢，翌日出現喉嚨乾痛、暈眩等情況，最後於周五確診。

案1091則為該機師的同事，其4月4日至4月10日曾執勤至美國，期間無症狀，回台後於4月15日進行檢疫期滿採檢，為陰性。他4月16日感到疲憊、身體微熱，惟同日中午與該機師及案1090一同於台北清真寺活動。4月18日，他出現輕微咳嗽，但服藥後有改善，因打算回印尼探親，遂在4月21日進行自費採檢，最後於周五確診。

當局指，初步調查上述3人雖有台北清真寺的共同活動史，但仍待進一步調查釐清其是否為群聚事件。

（聯合報／三立新聞）