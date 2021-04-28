安倍晉三Twitter發手持台灣菠蘿照片　蔡英文轉載：請一定享受

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-28 18:00

今日（28日），日本前任首相安倍晉三在Twitter發布了一張自己手拿台灣菠蘿的照片，並稱「今天的甜點是菠蘿，看起來很好吃」，獲得台灣各界支持。

安倍晉三發布的照片顯示，他手中拿了一個菠蘿、面前擺了四個菠蘿，前方的箱子上還寫著「台灣鳳梨」四個字。

在台灣，蔡英文總統在Twitter對安倍晉三的照片進行轉載，並用日文寫到「請一定享受台灣鳳梨！如果五個還不夠，請隨時告訴我們。我會隨時發送！」台南市市長亦在Facebook上表示，「非常謝謝您喜愛台灣鳳梨，歡迎您造訪鳳梨的故鄉—台南，品嘗甜蜜滋味！」

安倍晉三此舉獲大量台灣網民支持：

「吃鳳梨，挺台灣」。 「感謝前日首相，吃台灣鳳梨，力挺台灣祝福身體健康」。 「安倍的笑容配上台灣鳳梨，感覺更甜」。 「歡迎下次來台灣品嘗真正新鮮的鳳梨」。 「謝謝首相，歡迎到台灣感受我們的熱情」。

中國大陸海關總署自3月1日起暫停進口台灣菠蘿。（中央社）

但亦有網民表示，安倍晉三去年8月因「潰瘍性大腸炎」辭職，或許無法進食鳳梨這類粗纖維食物，「他的腸子問題，能吃嗎？」

今年2月26日，在中國大陸海關總署發布通知指，自3月1日起暫停進口台灣菠蘿，原因是生物安全防範舉措，並指大陸多次從進口台灣菠蘿截獲檢疫性有害生物。

（中央社／Twitter）