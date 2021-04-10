日商承諾採購3000公噸台灣菠蘿　日本7-Eleven今年將販售相關產品

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-10 14:00

台灣農委會國際處周五（9日）公布，日本最大蔬果配送通路Farmind看好台灣菠蘿（台灣稱鳳梨）口感吻合消費者喜好，承諾今年將採購3000公噸，同時希望長遠經營此商機，有意將台灣菠蘿切好處理後，引進日本便利店7-Eleven銷售。

農委會主委陳吉仲（中）9日與日本Farmind株式會社社長崛內達生（右下）舉行視訊會議。（中央社）

農委會主委陳吉仲當日與日本Farmind株式會社社長崛內達生舉行視訊會議，就台日農產貿易議題交流，崛內達生告知台灣菠蘿在日本販售價格雖是菲律賓的2倍以上，仍深受日本消費者喜愛，並承諾Farmind株式會社今年將採購3000公噸台灣鳳梨。

國際處長林家榮指出，崛內達生說，希望長遠經營此商機，加上8成以上日本消費者習慣吃截切好的水果，有意將台灣菠蘿處理後，進軍日本便利店7-Eleven銷售，將是台灣菠蘿首度進軍日本便利店。

國際處副處長林志鴻補充說，Farmind已訂購的首批台灣菠蘿，超市先拿走了，雖然目前還不會在日本便利店7- 11買到台灣截切菠蘿，但是今年會出現這種銷售方式。

據介紹，日本Farmind株式會社經營事業以蔬果為中心，業務包括香蕉催熟、蔬果加工、蔬果與鮮花進出口、蔬果產品相關領域系統開發、配套場域營運及食品售後諮詢等，透過在日本全國各地設置的14個蔬果加工及物流中心，加上涵蓋全日本的完整冷鏈物流體系，將各式各樣農產品配送到便利超商、超市、量販店等通路，是日本主力農產品貿易與流通業者。

國際處統計，大陸自3月起暫停輸入台灣菠蘿後，3 月1日至4月8日，台灣菠蘿輸往大陸以外國家達6899公噸，較去年同期外銷量（不含大陸）1150公噸，增加5749公噸，成長幅度達500%，外銷日本數量並已達3825 公噸，較去年同期大幅成長405%。

據此前報道，日前有新加坡消費者反映，其買到的台灣菠蘿切開後出現黑心的情況，該國最大連鎖超市職總平價（NTUC FairPrice）已下架店內所有台灣菠蘿。台灣農委會周三（7日）就事件道歉，將會要求業者改善溫控問題，同時補償12公噸菠蘿給新加坡超市。

（中央社／綜合報道）