印度疫情｜9歲環保女童求援　台灣運送首批援印物資含150台製氧機

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-05-02 18:00

印度疫情嚴峻，年僅9歲的印度環保活動家坎古加姆（Licypriya Kangujam）日前曾向台灣外交部求救希望台灣能提供印度氧氣機。台外交部5月2日稱，台灣第一批協助印度對抗新冠疫情的醫療物資，包括150台製氧機及500支氧氣鋼瓶，由華航貨機運送，已於當天上午起飛，預計中午前抵達印度德里國際機場。

台灣首批援印物資啓程，每一箱物資上都貼著「LOVE FROM TAIWAN」（來自台灣的愛心）。（台外交部供圖）

綜合台灣中央社報道，印度第二波疫情升温，連日來的單日確診人數與病故人數屢創新高。台外長吳釗燮表示，這些製氧機及氧氣鋼瓶是來自台灣的愛心，台灣將提供更多援助給印度的友人。

台外交部表示，印度駐台代表戴國瀾（Gourang Das）對台灣的友誼與協助深表感謝。台灣駐印度代表處也已聯繫印度政府，將依印方安排，這一批救援物資統一由接受外國救援物資的「印度紅十字會」接收。印度為台灣重要的朋友及合作伙伴。台灣將繼續提供迫切需要的救援醫療物資，以協助印度因應當前的抗疫需求。

外交部強調，印度疫情持續延燒，凸顯全球及區域防疫合作的急迫性與重要性。台灣有能力、也有意願繼續對國際社會做出貢獻。在這個艱難時刻，台灣與印度朋友站在一起，共同因應疫情的挑戰，並將持續提供台灣的防疫經驗、醫療物資等相關協助，希望印度早日度過難關。

第一批援印抗疫物資已於5月2日上午啓程，由華航貨機啓運。（台外交部供圖）

事實上，在美國印太戰略下，台灣不斷加強與印度的互動，台外長吳釗燮便曾接受印媒訪問，強調台灣是民主國家，與印度享有共同價值，呼籲印度政府與台共同合作為國際社會做出貢獻。此次面對印度疫情，依舊展現強烈的同理心與憐憫。