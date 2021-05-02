新冠肺炎｜本土新冠疫情再起　蔡英文：團結落實防疫是第一要務

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-05-02 21:30

由華航機師染疫延燒出來的台灣「華航、諾富特羣聚案」，感染人數5月2日又新增4例本土個案，目前染疫人數達24人，已超越1月發生的「部桃羣聚感染案」，並引發六起家庭羣聚。蔡英文也於當天喊話「我們同舟共濟，一定會繼續守住台灣的疫情防線！」

面對本土疫情似有抬頭趨勢，蔡英文接連發生呼籲台人「同舟共濟、守住台灣的疫情防線」。（中央社）

綜合台灣《聯合報》、《中國時報》等媒體報道，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中5月2日指出，年初發生「衞福部桃園醫院」的感染羣聚，當時事件染疫人數共21人，並引發三起家庭羣聚。此次「華航、諾富特飯店」羣聚案，又新增四例本土個案，包含在澳洲確診的機師，染疫人數24人已超越部桃，並引發六起家庭羣聚。

陳時中表示，依據目前染疫的狀況，至少要觀察到5月中。至於華航、諾富特造成的小區傳播風險，陳時中則説，不敢斷言沒有小區傳播，當然不希望在小區傳播。

面對本土疫情擴大，蔡英文當天也貼出確診患者活動足跡，提醒往來新北市和台北市的民眾注意。她説，本土案例的增加，難免讓許多人受到影響。特別是從去年以來，辛苦確保空運服務的機組人員、維持防疫旅館運作的旅宿業員工，以及部分配合暫時停課的學校師生和家長，更是為了防疫，承擔了很大的壓力。

蔡英文並喊話「此時此刻，團結落實防疫是第一要務，請大家互相支持、打氣。我們同舟共濟，一定會繼續守住台灣的疫情防線！」

爆發於武漢的新冠肺炎，在北京介入後得到有效控制，如今已恢復正常生活。圖為2021年3月13日，武漢大學邀請抗疫英雄賞櫻。（新華社）

另一方面，大陸福建省近日針對台灣人放寬隔離措施，不料引起大陸民意反彈，福建省政府官方微博「福建發佈」被大陸網友留言灌爆，而關閉評論功能。

大陸《環球時報》總編輯胡錫進也跳出來發聲，指那是福建自己做的決定，不是北京中央分配給福建的任務，他也提醒福建，必須要做到萬無一失，不然可能產生大陸人對福建省對台開放政治上的質疑。