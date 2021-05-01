印度疫情｜中國為印度運送製氧機等醫療物資　過去兩周61班貨運

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-01 20:30

印度新冠疫情繼續惡化，過去24小時錄得超過40萬宗確診，再創全球單日感染新冠病毒紀錄新高。中國駐印度大使孫衛東周六（5月1日）表示，在過去兩個星期，從中國到印度的61趟貨運航班為印度運送各種急需的醫療用品。

In the past two weeks, 61 cargo flights have been in operation from #China to #India, transporting various urgently needed medical supplies for India. The latest cargo flight carrying #oxygen generators & other equipment took off from Tianjin, China to India at 11:15am today. pic.twitter.com/6NRb1PKJzS — Sun Weidong (@China_Amb_India) May 1, 2021

孫衛東在Twitter發文稱，周六上午11時15分，載有製氧機和其他設備的最新貨運航班從中國天津起飛，前往印度。而在過去的兩周，中國有61趟貨運航班為印度運送了急需醫療用品。他還附上一些運輸過程的現場圖片及影片。

此外，孫衛東周五（4月30日）接受《環球時報》採訪時表示，中國是最早向印度提出支持和幫助的國家之一，也是付諸實際行動最早的國家之一。除了目前已向印度提供的抗疫物資外，中國國內相關企業已正加緊生產印方提交的至少4萬台製氧機訂單，爭取盡快向印方交付所需醫療物資。

印度新冠肺炎新增確診個案連續多天破世界紀錄，當地的火葬場全日24小時為死者火葬，大量遺體同時焚燒，場面震撼。（路透社）

截至周六，印度已有1,837.6萬例確診、20.4萬例死亡，如此境況超越了同樣深陷水火的巴西，成了美國之後的全球新冠第二重災區。