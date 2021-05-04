日本核廢水｜國民黨「出征」台外交部　要求「叛國」謝長廷速返台

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-05-04 18:30

台灣立法院國民黨團的六名立委，包含黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、副書記長陳玉珍、外交及國防委員會召委廖婉如、温玉霞、陳以信等六名立委，5月4日上午聚集在台灣外交部門口「踢館」，要求會見台灣外交部長吳釗燮，當面促請台灣外交部應召回台灣駐日代表謝長廷，針對日本拍板福島核廢水報告備詢。

國民黨立法院黨團總召費鴻泰（前左3）4月30日率國民黨立委在立法院議場前召開記者會，要求蔡英文公開道歉並立刻解職台灣駐日代表謝長廷，隨後前往台灣總統府前表達抗議。 （中央社）

國民黨立委一行人與吳釗燮進行閉門會議，台外交部發言人歐江安在不久後的例行記者會上説明。歐江安表示，與會的六名立法委員從不同角度表達國民黨希望謝長廷能於近期內返台報告並備詢。吳釗燮均仔細傾聽委員們的意見，一一詳覆，並在會議中持續表達外交部對本案的立場。

歐江安説明，吳釗燮於會中重申，有關台灣立法院外交及國防委員會邀請謝長廷近期返台報告備詢事，外交部已將外交及國防委員會的開會通知函轉達駐日本代表處。

然而，台灣外交部考量4月29日駐日本代表處首度發生人員確診，台灣駐日本代表處除安排與確診人員密切接觸者接受核酸檢測及居家隔離14日，其餘接觸者包括謝長廷本人，也必須進行自主管理，並減少出入公共場合，也應持續觀察健康狀態；此外，日本東京都目前仍在「緊急事態宣言」期間，因此若謝大使貿然搭機返台，恐對駐處人員、機上乘客及組員、外交部同仁及立法院委員等可能接觸者造成一定程度染疫風險。

在日本疫情蔓延之際，謝長廷有職責坐鎮督導駐日本代表處的整體防疫事宜，以確保駐處員眷的健康及全力防止疫情進一步擴散。因此，外交部經審慎評估認為謝大使目前應以防疫為重，留守駐地。

國民黨立法院黨團總召費鴻泰（右3）、書記長鄭麗文（左3）、首席副書記長陳玉珍（右）、外交及國防委員會召委廖婉汝（右2）、立委温玉霞（左2）、陳以信（左）5月4日上午前往台灣外交部拜會台外交部長吳釗燮，對台灣駐日代表謝長廷未回國到立法院備詢表達不滿。 （中央社）

有關謝長廷是否適宜回台接受立法院備詢事，根據台灣相關規定，在疫情期間，駐外使節返台依規定須經14天居家隔離及7天自主健康管理，返駐地後也須接受日本政府14天的隔離規範，因此謝長廷返台備詢所需遵守兩地防疫規定隔離及自主管理期間長達35天，此是否影響台灣對日本重要外交工作的推動，台灣外交部重申將進行通盤考量與評估，並依相關規定處理。

台外交部發言人歐江安5月4日針對國民黨立院黨團的訴求進行説明，她表示，與會的國民黨立委從不同角度表達國民黨希望謝長廷能於近期內返台報告並備詢，台外交部長吳釗燮均仔細傾聽委員們的意見，一一詳覆，並在會議中持續表達外交部對本案的立場。 （屈彥辰／多維新聞）

歐江安被詢及，國民黨指控台籍工讀生實際上是在4月25日就已確診，而非台灣外交部所宣稱的4月29日，台灣外交部是否有回應？歐江安答稱，外交部在確診的時候都會第一時間發佈，而關於駐日代表處這名工讀生，外交部所獲得的資訊是他於4月29號下午2時核酸檢測採檢結果才出來，至少駐處在那時候才知道，當天即已告知所有媒體。

而費鴻泰則抨擊，謝長廷污衊台電排放核廢水的言論疑似「叛國」，不敢回台備詢。他喊話謝長廷，「不要畏首畏尾」。鄭麗文則補充，吳釗燮雖説會往在5月27日前讓謝長廷返台這個方向努力，但又提出很多假設跟如果。她還說，堂堂一個外交部長如此無奈，為謝長廷找盡理由，顯然這個部長管不動謝長廷。