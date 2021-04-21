日本核廢水｜國民黨團籲日本謹記二戰教訓：勿再做「麻煩製造者」

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-04-21 23:36

日本政府決定兩年後將福島核電廠廢水排放入海，引起周邊各國反彈，國民黨立法院黨團4月20日在台灣立法院提案，要求台灣政府對日方提出嚴正抗議，要求日方謹記二次大戰教訓，遵守道德義務，勿再成為國際社會的「麻煩製造者」。 民進黨對此則另行提案反制，雖然提案內容也要求台灣政府向日方表達反對的立場，但語氣上遠較國民黨温和，雙方對決議案無共識，將交由朝野協商解決。

國民黨立院黨團提案，要求台灣政府對日方提出嚴正抗議，要求日方謹記二次大戰教訓，遵守道德義務，勿再成為國際社會的「麻煩製造者」。（國民黨立法院黨團供圖）

國民黨立法院黨團表示，日本政府不顧內外反對，貿然決定將福島核污水排入太平洋，引起國際社會及周邊國家高度疑慮，紛紛提出抗議並表達反對立場，福島核污水排放將對海洋環境造成難以回覆的負面衝擊，更可能對周遭國家人民的健康帶來負面影響。

國民黨團批評日本政府未徵得周邊國家同意，徑自決議將福島核污水排入海洋，以鄰國為壑的作法引起國際社會及周邊國家人民的不安，台灣政府應對此「倨傲無禮的作為表達遺憾，並提出嚴正抗議」。

國民黨團認為福島核污水排入海，將侵犯鄰近國家的區域人權、危害海洋資源，而台日間簽有「核子能源信息交換備忘錄」，呼籲日方依相關規定處理，安全保存福島放射性核廢物及核污水，勿擅自排放入海，並要求日本重新與周邊國家溝通，不應漠視周邊國家的意見，負起自身的責任。

國民黨團也要求台灣外交部，正式去電台灣駐日代表處，呼籲日本政府迷途知返、懸崖勒馬，謹記二次大戰教訓，遵守道德義務，勿再成為國際社會的麻煩製造者。

日本宣布要於兩年後將大量福島核電廠核廢水傾倒入太平洋。（AP）

民進黨立法院黨團則提案指出，福島核電廠所累積的廢污水與一般核電廠正常運作排放的廢水不同，其中包含直接觸熔燬之反應爐、核燃料棒，以及多種排放核種之大量核災廢污水，因此具有更不確定之輻射危害風險。目前台灣行政院已對日方表達反對立場，並要求日本政府應積極提供海域影響的預測分析數據、核災廢污水處理技術、海洋監測執行方案相關審查文件等數據。

民進黨團認為，福島核災廢污水含有氚及其他因核災和產生的放射性核種，若長期排放入海洋，將對全球海洋生態造成衝擊，亦對台灣漁業及民眾健康安全產生不確定風險，台灣民間環境團體及漁業團體皆已強烈表達反對立場。

民進黨團要求台灣政府，應明確向日方表達反對立場，傳達台灣民眾在健康和漁業衝擊上的疑慮，台灣外交部及台灣原能會應要求日方提供並公開核災和廢水排放相關信息，包含放射性物質之監測數據及排放執行計劃細節等，相關部會應尋求相關專業機構監督與監測計劃合作，應用更多國際專業資源保障台灣與海域安全、健康。

民進黨立委洪申翰在提案時表示，台灣應從福島核廢水事件反省，到底台灣對於核電的使用應採取何種態度，因為人類對核災發生後的狀況，不管有再多的專家保證安全，一但發生眾人都束手無策，只要使用核電就很難避免核災，而台灣比日本更小，絕對禁不起一點核災的可能性。他呼籲，台灣應從這起事件反思自身的能源政策。