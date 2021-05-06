台國安局前組長虧空後潛逃大陸再洩密　涉投敵罪被通緝最重可判死

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-06 16:00

台灣的國安局前出納組長劉冠軍涉嫌在侵佔國安密帳基金逾1.9億元（新台幣．下同，約5275萬港元）後，於2000年逃往大陸至今。國安局周四（6日）表示，近期據情資發現劉冠軍涉「投敵罪」等罪嫌，遂依法向台灣高等檢察署告發，高檢署已於4月23日發布通緝。據悉，投敵罪最重可處死刑。

劉冠軍當年出任國安局總務室出納組上校組長，管理機密外交「奉天專案」與「當陽專案」帳戶，但他卻利用職務上的便利盗走近1.9億元公款，並潛逃至大陸，下落不明。近期，國安局再發現劉冠軍當年出境時將「奉天專案」、「當陽專案」與「明德專案」等三專案機密文件交予大陸當局。

據了解，「奉天專案」是指國安局在經費未法制化前，編列專供元首使用的秘密經費，其下再編列了以學術合作支援外圍單位的「當陽專案」，以及對美日外交的「明德專案」等。

高檢署已於4月23日發布通緝。（網上圖片）

據報道，劉冠軍因侵佔鉅額公款等犯行於2000年潛逃大陸，已由台灣士林地方檢察署通緝在案。經搜集有關事證，國安局認為其另涉有陸海空軍刑法第24條第1項「投敵罪」等罪嫌，故今年2月將案件函送台灣高等檢察署偵辦，後者偵處後發布通緝。

另外，劉冠軍疑似以贓款投資台積電股票、不動產，現已遭檢方查扣，士檢3月中向法院聲請單獨沒收，包括現值超過1億元（約2775萬港元）的台積電股票、存款、房地產，總額接近2億元（約5551萬港元）。

（聯合報／中央社）