王立強間諜疑雲｜向心夫婦涉洗錢罪被起訴　信義區兩豪宅或被沒收

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-08 11:20

被指是中國間諜的「中國創新投資公司」公司董事會主席兼首席執行官向心、龔青夫婦，涉嫌收受中國國太投資控股集團2億300萬元（人民幣．下同），並將不法獲利的錢財購買信義區2戶豪宅。 經查，台北地檢署今日（8日）依違反《洗錢防制法》起訴向心夫婦，至於兩人被控在台蒐集情報，企圖發展組織但未遂違反台灣的《國安法》的部分，則仍在偵辦。

台灣檢方查出，國太投資控股集團為隱匿集資詐騙的犯罪所得，以變更財產態樣的方式，將公司資產轉移至向心所持有的香港上市公司，藉由將其中國境內的資產及業務，重組至向心旗下的境外上市公司名下。

向心（中）與妻子（左）此前被台灣當局扣查。（資料圖片）

檢方調查，向心意圖掩飾、隱匿國太投資控股集團所涉違反銀行法、詐欺等罪的犯罪所得來源，令對方逃避刑事追訴，並將犯罪所得轉移至向心所經營的香港上市公司，之後再購入信義區豪宅10樓、14樓，並將房產登記於向心夫婦名下。

事緣於2019年11月，自稱中國間諜的王立強向澳洲政府揭露，中國創新投資是在解放軍總參謀部之下成立，目的是「滲透香港的金融市場並搜集軍事情報」。他又稱，中國創新投資在台灣傳媒業投下經費，與電視台建立秘密的聯盟，讓中國大陸可以控制這些傳媒，遂行新聞檢查。

王立強案發生後，台灣限制向心夫婦出境。（影片截圖）

台灣檢調認為，王立強的說法符合台灣當時狀況，又發現當時在台灣的向心夫婦準備搭飛機回港，於是立即攔下向心夫婦，在機場扣留約談近30小時，並依違反台灣《國安法》的「發展組織罪」移送台北地檢署，訊後將兩人限制出境、出海。

檢方指出，向心夫婦涉嫌掩飾、隱匿國太投資控股集團的犯罪所得及金流去向，考量2間位於信義區的豪宅均為2人所涉洗錢罪的不法所得，建請法院宣告沒收。

至於國太投資控股集團、被告徐勤等10人集資詐騙案一案，已在2018年9月19日下午，於上海市第二中級人民法院一審公開宣判，法院以集資詐騙罪分別判處國太集團罰金3億元；判處徐勤無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；判處陳佳菁等9人有期徒刑5年至12年不等，並處剝奪政治權利及罰金。

（自由時報）