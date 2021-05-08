印度疫情｜鴻海集團證實當地有員工確診　工廠專門代工生產iPhone

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-08 17:28

印度新冠肺炎疫情嚴峻，台灣傳媒《中央社》引述消息指，鴻海集團位於欽奈（Chennai）的代工廠，有10名中國籍工程師確診，該廠是專門為美國蘋果公司代工生產iPhone。

報道指引述消息稱，印度欽奈的鴻海工廠傳出有10名中國工程師確診，如果加上鴻海在當地的協力工廠，甚至有多達100名中國籍工程師確診。但由於政府擔心若強制鴻海關閉工廠，將對經濟和生產造成衝擊，故鴻海工廠仍在正常運轉。

鴻海集團的聲明就稱，確實在印度的工廠有同仁在接受聚合酶連鎖反應（PCR）等兩種不同檢測後呈現陽性，在員工安全為第一優先前提下，已安排確診同仁到醫院隔離治療，相關廠區也依標準作業程序完成環境消毒殺菌。聲明並稱，在印度的工廠目前仍維持營運狀態，並持續提供員工必要防疫物資與協助，同時也隨時配合當地政府政策應對未來疫情變化。

報道提到，雖然目前美國蘋果公司在印度的重要供應鏈大廠，在疫情下並未對生產造成重大衝擊。但由於當地有宵禁和防疫限制，仍對生產人力和正在進行的擴充產能工程造成影響。報道稱，若然疫情仍無法受到控制，印度甚至可能再度實施全國封鎖，對美國蘋果公司在印度的供應鏈發展存在不利。

（綜合報道）