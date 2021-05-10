台鐵太魯閣號撞斃闖平交道婦人　部分車次受阻

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-10 09:43

據中央社報道，台灣鐵路局表示，今日（10日）上午7時11分，一輛太魯閣號列車在宜蘭頭城到礁溪間東正線吉祥路平交道，撞及一名侵入路線的婦人，導致列車延誤。 消防局表示，救護員抵達現場時，婦人已明顯死亡。事故原因正由鐵路警察釐清中。

台鐵局通報，涉事列車自新北市樹林開往台東縣知本，事發後已立即通知消防送醫及路警前往處理。目前頭城到礁溪間以東正線單線雙向行車，並加強播音以服務旅客。

受到事故影響，自事發時起，頭城站至礁溪站間南下及北上列車，以西線單向行車，受影響車站包含頭城、頂埔及礁溪，預計今晨回復行車。

宜蘭縣政府消防局表示，接報後立刻前往救援，但救護員抵達現場時，婦人已明顯死亡，未送醫。

台灣平交道常發生事故。（資料圖片／ETtoday）

根據統計，台鐵沿線至2018年底，有421處與一般道路交匯的平交道，平時供行人、車輛橫越路軌，列車駛近時則會封閉，但仍不時傳出民眾違規闖平交道被撞事故。

台鐵近月事故頻生，4月2日，一列載有近500人的太魯閣號列車，在花蓮與一輛從斜坡滑落下來的工程車相撞，造成49死、逾百人傷，是台灣半個多世紀以來最嚴重的鐵路事故。同月24日，一輛太魯閣號列車行在宜蘭發生碰撞，現場一名工人違規施工，在跨越路軌時遭撞後送院治療。此外，台鐵列車近來也頻傳冒煙等事件，引致乘客驚慌。