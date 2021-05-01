台鐵出軌事件觸發民進黨派系暗湧　柯文哲有望見縫插針？

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-05-01 21:30

民進黨黨內派系「正國會」近期風波不斷，首先，正國會「少主」林佳龍為台鐵出軌事件負起政治責任，狼狽卸下台灣交通部長的職務，而正國會精神領袖、台灣立法院長游錫堃也與台灣行政院長蘇貞昌似乎也有所矛盾，先前台媒消息傳出，蘇貞昌幕僚疑似去電游錫堃辦公室「開嗆」，而游錫堃對此不僅未駁斥相關報道，反而強調台灣行政院與立法院應相互尊重，宛如間接證實雙方有所嫌隙。 彼時正國會舉辦論壇，赫見台灣民眾黨立委蔡壁如與會，同樣令人好奇，柯文哲是否可能憑藉民進黨內部矛盾介入其中，爭取與特定派系的合作？ 採訪原版來自《多維新聞》，稍經編輯後轉載於《香港01》。

針對林佳龍在2024年是否有與柯文哲合作搭擋的機會？陳亭妃一口否決，「難，沒機會」。（吳逸驊／多維新聞）

綠委：民進黨不可能與柯文哲搭檔競選

同屬正國會系統的民進黨立委陳亭妃接受多維新聞網訪問時強調，在修憲議題上，並沒有要設限、分黨派，完全就是開放，所以在很多議題上，民進黨也有與時代力量合作，而當天論壇主要是傾聽眾人意見，並將之作為修憲方向的研擬，「願意傾聽、聆聽的，我們都邀請他過來，這沒有任何政治意涵」，只是希望大家一起關心環境權、居住權、動物權。

至於未來修憲議題若觸及「深水區」的政治議題，是否也能跟民眾黨有合作的空間？陳亭妃重申，她對兩岸關係的立場非常鮮明，「如果他們（民眾黨）願意來互相關心，我們都樂觀其成」，但不會為了爭取他們的關心，而降低自己在這個議題上的堅持。陳亭妃説明，如果一些議題的討論、同框同台，就等於兩個政黨在某個程度上的合作，那這樣的解釋就過於寬廣。她説，過去一些民進黨立委主辦的公聽會，其實民眾黨立委也有參加，對相關議題的關心和討論，不能把它跟兩黨或派系之間的合作畫上等號，那完全是兩碼子事。

針對林佳龍在2024年是否有與柯文哲合作搭擋的機會？陳亭妃一口否決，「難，沒機會」。她説，2004年國民黨和親民黨搭檔競選，是因為當時國親不得不合作，且親民黨主席宋楚瑜就是從國民黨出走的，民進黨不可能循同樣的模式和他黨合作，況且理念上就跟民眾黨完全不合。

學者認為，合作的議題若跟中國大陸有關，柯文哲某種程度還是會跟民進黨合作。（中央社）

涉陸議題 綠白有合作空間

另一方面，台灣東海大學政治系教授沈有忠也向多維新聞網表示，林佳龍若要跟柯文哲合作，那林佳龍就必須要有脱黨的決心，但考量到林佳龍目前的年紀仍有未來性，比較大的可能性是2022年地方大選或2024年台總統與立委選舉，民進黨再安排林佳龍出任其他職位，如果要孤注一擲直接挑戰2024年，那對林佳龍來説就是「曬冷」，且柯文哲也不會甘於做副手，他也不看好這種組合。

沈有忠説，2022年民進黨可不可以禮讓一些議員席次給民眾黨，甚至在一些關鍵選區進行集成，例如台北市選舉若變成藍綠白三強鼎立，能否集成出一組候選人出來就好？如果是這樣的狀況，在選舉方面，民眾黨可能會與民進黨合作，因為這塊餅比較大。他進一步説，合作的議題也要看是否與中國大陸有關，如果無關的話，民眾黨跟國民黨站在一起監督民進黨的機率還是比較高，可是一旦與中國大陸有關，柯文哲某種程度還是會跟民進黨合作。