台灣缺水｜「水庫見底水鬼是否也蒸發？」　台灣災異奇問有奇答

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-12 08:00

台灣面臨50多年來最嚴重乾旱，水庫乾枯見底、濁水溪斷流，老天爺又遲遲不普降甘霖，旱象仍難紓解。有網友在《靈異公社》社群網站貼文求解惑，發文問「水鬼如果遇到旱災會怎麼樣」、「或是逃不出水域乾巴巴」等疑問；民俗專家表示，水鬼不一定待在水裡，祂還是會上岸在陰暗處休憩，等待機會。

網友在《靈異公社》社群網站貼文，指「一直在想一個問題，現在的溪、瀑布、水庫、河川都幾乎沒水，水鬼如果遇到旱災會怎麼樣，從此得到解脫，還是一樣在沒有水的水底等待抓交替」、「水鬼因為水而死亡，一旦沒有水，可以破除水域的結界，得到重生嗎，或是逃不出水域乾巴巴的被太陽」求解惑。

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李寶全說，夏季消暑溺水意外層出不窮，時常發生溺水溺斃意外水域，常聽到「抓交替」的說法，有蓄水的地方就會有危險，並單是因水深，還有陰暗處的角落，單從水平面上看不出暗藏危機，戲水消暑還是要選擇合法場地及有救生員值勤的水域及泳池較為安全。

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