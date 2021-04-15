【台灣缺水】突然冇熱水沖涼點算？台網友自創一招DIY輕鬆解決

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-15 16:31

台灣近日缺水嚴重，苗栗、台中（含北彰化）地區4月已經開始轉為「分區供水」紅燈，並已啟動「供5停2」，希望能節約用水共體時艱。不過節約用水的同時，網友也不忘搞笑，沒水洗澡也不怕，這樣洗更無妨。

有網友在臉書「爆廢1公社」貼文表示，家住「供5停2」地區，輪到停2時，缺水又無熱水，想要洗澡怎麼辦，原po看見家中熱水瓶，突然靈光一閃，瞬間變成生活知識家（點圖放大）👇👇👇

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原來po文者把熱水瓶的出水口連接上蓮蓬頭，把整個熱水瓶掛在浴室中，就可以DIY輕鬆洗熱水澡了。

創意的貼文一岀引發不少熱議，網友紛紛留言回應「這個厲害了」、「莫名搓到笑點」，也有網友提醒「記得調好水溫，不然壓出來的水會很嗨」，更有網友說「拿去洗澡，就沒熱水喝了」、「最好有多個熱水瓶，可以同時洗」。

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