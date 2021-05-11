台灣新增7宗本土病例破單日最高紀錄　疫情警戒提升至第二級

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-11 15:48

台灣的新冠肺炎疫情出現反彈，中央流行疫情指揮中心在周二（11）通報，當天新增7宗本土病例，是至今單日最高紀錄，其中6宗感染源待釐清。 因應疫情，中央流行疫情指揮中心宣布，自即日起至6月8日共4星期，台灣提升疫情警戒至第二級「出現感染源不明之本土病例」，並對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施。

台灣提升疫情警戒至第二級，原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動。（中央社）

據介紹，其中5宗本土病例是來自宜蘭縣，是當地一個遊藝場群聚，該遊藝場已經即日暫停營業，所有員工都係居家隔離並採檢。同時，與遊藝場同幢建築內其他職場及業者，將會進行員工造冊與健康監測。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，宜蘭遊藝場群聚病例近期皆無出境，與此前的華航諾富特案關聯低。陳時中又指，現時台灣的新冠疫情已經進入社區感染階段。

台灣提升疫情警戒至第二級，將會實施六大措施，其中有原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，以及台鐵、高鐵、客運等大眾運輸將禁止飲食，雙鐵城際列車自5月15日起禁售站票等。此外，營業場所及公共場域應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩或使用隔板，無法落實之場所應暫停營業，必要時當局更可強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。

（綜合報道）