阿斯利康疫苗｜台女接種後發現懷有身孕　胎兒9周仍無心跳終流產

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-11 09:51

在台灣，中央流行疫情指揮中心指揮中心周一（10日）公布，新增1宗疑似接種阿斯利康（AstraZeneca）新冠肺炎疫苗後嚴重不良事件，一名女性接種疫苗後，才發現自己懷孕，產檢無胎心音，施打疫苗與死胎因果關係待釐清。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該名出現疫苗接種不良事件女性約20多歲，3月下旬接種新冠肺炎疫苗，接種前一日驗孕結果為陰性，接種隔日出現肌肉痠痛等常見不適，1日後症狀緩解。

台女接種阿斯利康疫苗後始發現已懷孕，惟胎兒9周仍然沒有心跳聲，最終流產。（Getty Images）

該女直到4月中再次驗孕，發現已經懷孕，產檢時確定已懷胎5週，研判接種時已懷有身孕，據悉當初還無法監測胎兒心跳，直至5月初再次產檢，懷孕9週卻仍無法聽到胎心音，經該名女性同意後，醫師予以過期流產處置。

莊人祥表示，該女曾懷孕3次（包含此次懷孕），育有一子，所以過去有流產史，該名女性目前在家休息，懷孕婦女不分年齡層自然流產的背景值約12.8%，目前各國接種阿斯利康疫苗皆無類似情形。

他又指，現有文獻也無接種新冠肺炎疫苗與死胎有關聯性的證據，但2009年接種H1N1疫苗時，也常出現因死胎流產者，但經專家審議並未發現有與疫苗有關死胎事件。

（中央社）