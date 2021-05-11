印度疫情｜印度富士康工廠傳逾百員工染疫　iPhone 12產量降五成

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-11 19:39

印度是全球第二大智能手機市場，因當地新冠肺炎疫情持續，智能手機產量大幅下降。據路透社報道，今年3月份，蘋果公司宣布開始在印度組裝iPhone 12，有知情人士透露指，蘋果公司主要供應商富士康（Foxconn）位於印度的工廠有員工確診新冠肺炎後，不得不離職，導致iPhone12的產量下降了50%以上。對此，蘋果公司及富士康均未有回應。

印度是全球第二大智能手機市場，因當地新冠肺炎疫情持續，智能手機產量大幅下降。（AP）

位於印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的富士康工廠專門為印度生產iPhone。有消息人士稱，泰米爾納德邦有過百名富士康員工被檢出新冠病毒陽性，該公司位於首府欽奈（Chennai）的工廠已於日前執行了禁止進入的禁令，有效期直至5月底，「只允許員工離開工廠，而不能進入工廠」、「只保留一小部分產出」。因此，富士康工廠的iPhone生產量已經被削減了50%以上。

富士康公司是全球最大的電子產品代工製造商，亦是蘋果公司的主要供應商。富士康公司表示，其印度的某工廠有一小部分員工對新冠病毒的檢測結果呈陽性，公司也正為受到感染的員工提供醫療救助等方面的支持。

自周一（10日）開始，當局對受今次疫情重創的泰米爾納德邦實施封城，包括關閉公共交通工具、關閉商店等。

據悉，印度再增近33萬人確診新冠肺炎，多逾3800名患者死亡，累計2299萬人染疫。

富士康公司是蘋果公司的主要供應商。（Reuters）

（Reuters）