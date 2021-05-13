全台大停電｜電廠因故停機致供電不足　疫情記者會開一半全黑中斷

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-13 16:09

在台灣，位於高雄市的興達電廠今日（13日）14時37分因事故全廠停機，導致系統供電能力不足，自下午3時開始執行緊急分區輪流停電。據台媒報道，包括台北、高雄、嘉義等地都陸續有災情傳出。



對此，台電表示，還在釐清跳機原因，由於燃煤電廠重啟需要時間，台電已要求全台所有閒置機組、汽電共生機組上線發電，連核電廠緊急發電機組也上線供電。總統蔡英文則透過Facebook表示，供電將會陸續恢復，請大家放心。

行政院發言人羅秉成表示，目前興達電廠因事故導致全廠停機，系統供電能力不足，台電會盡全力搶修，並於查明原因後向各界報告。政府已經掌握狀況，請民眾鎮定，不必驚慌，也勿相信並傳遞坊間未經證實的假訊息。

台灣的新冠肺炎本土案例增加，引發關注，中央流行疫情指揮中心今日說明最新疫情，但受停電影響，記者會進行至15點17分，突然跳電，現場一陣漆黑，直播也全面斷線，停電約1分鐘左右，疾管署啟動備用電源，但咪高峰仍沒有聲音，因此指揮中心指揮官陳時中立即宣布記者會暫停。衛福部的App也推播說，因本區停電，導致直播中斷。

各地也不斷傳來有人在升降機受困案件，截至下午3時30分，台北市共受理升降機受困28宗，已陸續協助脫困14宗、人員15名，發電機冒煙9件，無人送醫。

（聯合新聞網）