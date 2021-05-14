台灣疫情｜台北和平醫院2病患確診　市府稱已清潔消毒無封院危險

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-14 10:26

台灣新冠肺炎疫情近日出現反彈，台北市立聯合醫院和平院區2名住院病患周四（13日）確診。台北市衛生局長黃世傑表示，醫院已開始進行清潔消毒工作；台北市政府發言人陳智菡則指，目前沒有封院的危險。 另外，台北市長柯文哲周五（14日）稱，將就事件成立專責小組，該院急診要先暫停消毒，門診只接受已預約者，讓院區卸載、壓力下降。

工作人員進院消毒。（中央社）

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥周四表示，經初步調查，2名確診者為60多歲男性及女性，周日（9日）到該院急診就醫，並分別於周日及周一（10日）入住不同病房。醫療人員詢問後，發現其具相關風險區域活動史，遂於周三（12日）轉負壓隔離病房並進行通報採檢，最終於周四晚間確診。當局初步已匡列42名相關工作人員進行居家隔離及採檢。

莊續指，當局採取的措施，包括暫停確診個案入住的病房的轉出及轉入，並擴大匡列接觸者，立即安排相關密切接觸者進行採檢。另一方面，該院急（門）診營運降載並全面清消，並暫停收治疑似新冠肺炎確診及疑似個案，由衛生單位協調其他醫院協助收治。

此外，黃世傑指出，確診病患已被轉至負壓隔離病房，他強調，該隔離的醫護就隔離，不會像以往那麼慌張。陳智菡則表示，與當年SARS的情況不同，今次確診後的應變速度夠快，目前沒有封院的危險，醫療量能仍得以維持，感染來源也明確，籲民眾不要恐慌。

（中央社）