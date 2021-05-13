台灣疫情｜再增13宗本土個案　民眾爭先預約接種疫苗

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-13 16:02

台灣的新冠肺炎疫情反彈且再爆群組感染，繼昨日（12日）新增16宗本土個案後，今日（13日）再增13宗本土個案，其中1宗未找到感染源頭。 鑑於本土疫情再次爆發，台灣民眾爭先預約新冠疫苗接種，惟多間醫院都表示，「5月底前全部約滿」。

中央流行疫情指揮中心公布的13宗確診中，9宗個案較早前與確診患者在同一間餐廳內用膳，年齡介乎30多歲至80多歲之間，其中4人無病徵、5人有病徵，目前，這一群組已經合共有20人染疫；另外3宗個案年齡介乎30至50歲，3人分別在台北市萬華區3間不同的茶藝館工作，3人分別於5月8日至5月10日期間出現病徵，經核酸檢測後今日確診；另有1宗個案，至今未找到感染源頭，當局已經安排該宗個案的密切接觸者進行隔離檢疫。

鑑於本土疫情反復，台灣民眾接種新冠疫苗的意願高漲，全台31間設置疫苗自費接種業務的醫療院所，連日來預約爆滿，多間醫院都稱5月底前的疫苗預約已經全部額滿。台北慈濟醫院更是在開放預約一小時後被預約完畢。而在台中，每日疫苗接種量由之前的1000劑左右上升至昨日的2400劑，台中衛生局稱，當地迄今尚有13000萬多劑新冠疫苗，數量足夠。

據了解，台灣的新冠疫苗接種分公費接種、自費接種兩種，公費接種對象包括醫護人員、政府防疫人員、65歲以上長者等；因工作、學業、旅行等需要出國的民眾則需自費接種疫苗。

本土疫情反復，台灣民眾接種新冠疫苗意願高漲。（中央社）

（中央社／中時新聞網）