台灣疫情｜蔡英文：預計7月底起供應第一波台產疫苗

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-14 12:20

台灣新冠肺炎疫情升溫之際，總統蔡英文周四（13日）表示，台灣境內研發的疫苗已進入臨床實驗第二期收尾工作，預計7月底可以開始供應第一波台產疫苗。

蔡英文當日下午召開國安高層會議後發表談話，她提到，現在不論是本土感染、社區防堵或物資搶購等現象，過去都曾發生過，但每一次難關都靠團結防疫度過，希望民眾可藉這一次疫情強化各層面的防疫整備工作，持續建立堅固的防疫堡壘。

她續指，指揮中心已經提升疫情警戒等級，並請行政院責成及督導中央機關與地方政府嚴格要求業管範圍及轄區各場所，務必落實各項防疫措施；指揮中心務必盡快掌握該波疫情感染源，並做好後續追查，逐一檢視所有感染路徑及警示所有可能的接觸者，同時要公布正確、完整的訊息以安定社會民心。

蔡英文指政府將擴大境內疫苗生產及研發的能量，支應未來需求。（中央社）

疫苗整備方面，蔡英文表示向海外訂購的疫苗6月後會進入分批交貨期，境內疫苗研發的部分，目前已經進入臨床實驗第二期收尾工作，預計7月底可以開始供應第一波台產疫苗。她指，為確保有效因應未來各種疫病的挑戰，政府將擴大境內疫苗生產及研發的能量，支應未來需求。在防疫及民生物資整備方面，她稱無論是物資、或者物資的原料都十分充足，供應絕對無虞，呼籲民眾不需要搶購，避免群聚風險。

至於經濟及金融整備方面，她提到股市雖然有短期波動，但台灣經濟基本面良好，金融機構營運穩定、上市上櫃公司獲利甚佳，首季更經濟增長8%以上，從各方面看，股市波動主要是受到心理面影響。她同時表示行政院已通過特別條例修法草案，規劃將紓困振興措施延長1年，預算總額再增加2100億元新台幣（約583億港元）。

最後，她提到最近陸續有一些假訊息出現，目的或許是挑動社會情緒或破壞民眾對指揮中心的信心，政府會啟動專案調查追查，並會提供正確資訊給民眾。

（中央社）