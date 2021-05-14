台灣疫情｜今增29宗本土病例再創單日新高　萬華茶室群組大爆發

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-14 14:52

台灣的新冠疫情升溫，中央流行疫情指揮中心在周五（14日）表示，台灣當天新增29宗本土個案，包括有16名女性及13名男性，年齡介於10多歲至70多歲。

指揮中心陳時中介紹，新增病例中有16宗病例與萬華茶室及其周邊相關，5宗病例與曾到過萬華茶室的案1203新北五股獅子會前會長及其相關病例有關，1宗病例與宜蘭遊藝場群聚相關，另有7宗尚查無相關性。

據此前消息，案1203曾到過萬華茶室與人員接觸，其中包含有已確診的女性員工。案1203在萬華茶室的時間全程未戴口罩，傳染途徑相信是飛沫以及接觸傳染。

指揮官陳時中指台灣維持第二級警戒，不需要升為三級。陳時中解釋，第三級警戒的標準，需要單周出現3宗以上社區群聚事件或1天確診10名以上感染不明的本土病例，目前的病例與此前華航諾富特群聚同為英國變異毒株，研判為同一群聚，因此暫不升級，另今天的情況則是關聯性未明。

據介紹，台灣自新冠肺炎疫情以來，從未進入第三級警戒，一旦升級，不僅外出時要全程戴口罩，也要停止室內5人以上、室外10人以上聚會，同時除維生、秩序維持、必要性服務、醫療公務所需之外，其餘營業及公共場域要關閉。

（綜合報道）