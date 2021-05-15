台灣疫情｜雙北升第三級警戒引發恐慌　自費疫苗下周暫停預約

撰文： 劉燕婷 最後更新日期： 2021-05-15 18:17

台灣的新冠肺炎疫情反彈，當地的本土確診案例單日暴增180宗，流行疫情指揮中心於5月15日下午召開例行記者會，發言人莊人祥表示，由於近期疫情升温，疫苗接種率亦隨之飆高，5月14日接種人數為3萬2,351人，其中公費2萬9,159人，自費3,192 人。累計接種人數18萬6,149人，其中公費14萬9,139人，自費3萬7,010人。

莊人祥表示，由於近期疫情升温，疫苗接種率亦隨之飆高。（台灣流行疫情指揮中心）

陳時中表示，目前看來疫苗接種已經屢創新高，相信不會「打不完」；而自費部分，下周接種名額已不接受預約，但目前已經預約到的民眾，將能繼續接種，其數量已比剛開放時多很多，公費意願也增高，沒預約到的民眾可等下周開放時，再追加預約。

據悉，陳時中於3月22日接種第一劑AZ疫苗（阿斯利康疫苗），如今已符合滿8到12周可接種第二劑AZ疫苗資格。對此陳時中表示，他下周一將不會去打，因為如今疫苗炙手可熱，他要撐到新貨來再打。

而關於台灣本土自產疫苗的進度，試驗計劃主持人黃高彬已於5月14日説明，台灣現有2家已進入二期試驗的台產疫苗廠，分別是高端、聯亞，其中聯亞疫苗最快本周末打完第二劑，28天后抽血做抗體濃度測試，經送食藥署申請緊急授權使用（EUA），預計7月就可供應。